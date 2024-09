Childish Gambino reporte sa tournée New World Tour, y compris son concert à Vancouver

Les avis et recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut percevoir une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article

Le cinquième et dernier album de Glover enregistré sous le nom de Childish Gambino est la bande originale du film Bando Stone & The New World. Sorti le 19 juillet 2024, l’album a reçu des critiques mitigées et serait la fin de l’identité rap de Glover, récompensée par un Grammy. Sa précédente tournée était la tournée acclamée This Is America de 2018, qui a compté plus de 30 dates en Europe et en Amérique du Nord.

Cette tournée devait initialement être la dernière pour le personnage de Gambino, mais Glover l’a fait revenir pour un autre disque.

Outre ses réalisations musicales, Glover a créé et joué dans la série Atlanta, ainsi que dans la série Mr. & Mrs. Smith sur Amazon Prime+. Ce reboot du film de 2005 du réalisateur Doug Liman a été suivi par la dernière création de Glover, la série Swarm sur Prime+. Les artistes sont également au programme des prochains titres Star Wars et Sony Spider-Man ainsi que d’un prochain film biographique sur le rappeur britanno-américain 21 Savage.

Plus d’informations sur les spectacles reprogrammés de Childish Gambino à venir.

