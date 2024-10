Childish Gambino annule sa tournée pour se remettre d’une opération chirurgicale

Childish Gambino annule officiellement sa tournée New World, qu’il avait interrompue le mois dernier « pour se concentrer sur [his] santé physique. » Dans un nouveau post aujourd’hui, sur Xle musicien a partagé : « Après mon concert à la Nouvelle-Orléans, je suis allé à l’hôpital de Houston pour m’assurer d’une maladie qui était devenue apparente. » Il a poursuivi : « Après avoir été évalué, il est devenu clair que je ne jouerais pas ce soir-là, et après d’autres tests, je ne pourrais pas faire le reste de la tournée américaine dans le temps demandé. Pour l’instant, j’ai une opération chirurgicale prévue et j’ai besoin de temps pour guérir.

Childish Gambino effectuera des remboursements pour les spectacles non exécutés. Le musicien s’est produit pour la dernière fois le 7 septembre au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans et a annulé les concerts nord-américains qui devaient avoir lieu entre le 8 septembre et le 2 octobre. Il devait commencer la partie européenne de sa tournée le 31 octobre et rester sur le continent jusqu’au 5 décembre. Pitchfork a contacté les représentants de Childish Gambino au sujet de l’état des concerts de janvier et février 2025 en Océanie.

Gambino enfantin :

