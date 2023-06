Chika triple sur le fait de ne pas s’excuser d’avoir bafoué les bébés

Chika aliène TOUJOURS plus de fans en ligne après sa diatribe à propos d’un tout-petit en pleurs qui appartenait à TI et à la fille de Tiny Harris, Zonnique Pullins.

Après avoir reçu une tonne de réactions négatives pour ses tweets désordonnés sur un enfant qui pleure dans un avion, beaucoup de gens se demandaient quand la rappeuse s’excuserait. Mais, selon l’artiste, cela n’arrivera jamais.

Lorsqu’un fan a demandé à Chika si elle s’excusait auprès de la mère et des enfants, elle a répondu: « Pourquoi ferais-je cela. »

« JEC’était une nounou. mais de toute façon, je n’en parle plus », a écrit Chika. « Cette merde sur Internet n’est pas réelle. Déteste-moi si tu veux, mais ne sois pas assez trompé pour penser que je me moque de ce que tu ressens pour moi. tu me connais dites-le à votre thérapeute ou tweetez-le comme je l’ai fait.

Le rappeur a poursuivi : « Ce ne serait pas sincère. je suis désolé que vous l’ayez vu. Je ne suis pas désolé d’avoir dit ce que j’ai dit parce que ce n’était pas personnel. il parlait d’un scénario / d’un étranger. idc comme ça. en plus, shorty a essayé de m’insulter en retour alors à CE moment-là, nous sommes quittes. elle n’était même pas sur le vol.

Lorsqu’un autre fan a demandé pourquoi elle ressentait le besoin de « tripler » sur le sujet, Chika a insisté sur le fait que c’était parce qu’elle pensait ce qu’elle disait.

Chika a également partagé des SMS entre elle et son psychologue, qui a mentionné les bébés en pleurs dans sa réponse au rappeur.

Elle a également répondu à la femme dans l’avion qui a allégué que Chika avait le moisi, disant qu’elle s’était douchée 30 minutes avant de monter dans l’avion.

Elle a poursuivi: «Au fait, comme je l’ai dit dans mon histoire: shawty essayait de se lécher parce que je l’ai appelée, elle et ses enfants, une pléthore de noms en plaisantant. mais b *** h, j’ai pris une douche 30 minutes avant l’embarquement et mes vêtements étaient fraîchement sortis du sèche-linge. vous avez vu de la graisse et pensé, ‘laissez-moi attribuer une odeur à son corps.’

« UNEt c’est pourquoi c’est TOUJOURS f ** k vos enfants », a doublé Chika. «Je me suis plaint (grossièrement) pour une vraie raison. toi et ta nounou cassée avez juste choisi d’être des ordures et de mentir sur Internet. encore une fois, étouffe-toi.