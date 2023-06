Chika réagit au contrecoup du bambin de Bashing Zonnique en ligne

« Publier parce que je pense que c’est important et parce que je comprends que les gens qui veulent vraiment me soutenir ont également été offensés par mon fil incendiaire hier. Je suis désolé car cela a déclenché / exaspéré beaucoup. Je n’aime tout simplement pas être vu comme quelqu’un que je ne suis pas. elle a écrit.

« J’ai activé la suppression du bruit et je me suis TOUJOURS réveillé. Va te faire foutre, h * e. Étouffer », a-t-elle poursuivi.

« À la dame à côté de moi qui a pensé que ce serait une bonne idée de vous acheter des sièges de première classe pour vous et vos bébés jumeaux sur un vol yeux rouges, qui vient de me réveiller en amenant votre bâtard hurlant à NOS sièges pour l’apaiser, je Je viens d’acheter 34 $ de Wi-Fi à 4 heures du matin pour vous traiter de salope stupide », a-t-elle commencé.

Attendez!!!!!! La maman était Zonnique ?! L’enfant de Tiny et T.I ?! Chika a fait une diatribe à propos de ses bébés ?! OH MON DIEU!!! https://t.co/EKrA19gWwx pic.twitter.com/ZLh8JJHvhl

« J’apprécie toutes les choses que vous souhaitez pour moi et j’ai hâte de revoir votre *ss en personne, salope ! Vous venez de fou qu’une femme et deux enfants puissent s’offrir la 1ère classe à côté d’un paysan comme vous. T’es une fausse chienne en personne !

C’était donc apparemment le cousin de Zonnique dans l’avion qui volait avec les enfants. Comme, rien de tout cela n’allait bien et c’était très déséquilibré. Parce que pourquoi parlez-vous d’une femme noire et de petits enfants noirs comme ça ?? Le langage qu’elle utilisait était très codé tbh… pic.twitter.com/7JbuI58MH8

Attends, je suis en larmes. Non Chika boo était en colère que mon enfant se coupe en première classe. Toi [should’ve] juste assis là et être fou, bébé. Elle a la priorité au ciel AF », a écrit le chanteur.

Plus Chika se défendait, plus elle aggravait la situation. Finalement, l’une des mères des petites filles s’est manifestée, et elle est issue de l’une des premières familles du hip-hop. TI et la fille de Tiny Harris, Zonnique Pullins.

Chika répond au contrecoup en citant des épisodes de santé mentale, mais Twitter l’a qualifié d' »excuse »

Le rappeur « Industry Games » s’est rendu sur Instagram pour aborder le f * ckery en plein vol. Chika a admis qu’elle était « vraiment méchante ». Cependant, elle ne comprenait toujours pas qu’elle pouvait avoir plusieurs luttes valables et toujours être bruyante et fausse dans cette situation.

« Reste fou. Être contrarié par une personne qui se plaint d’un bébé ennuyeux qui l’a réveillé à 4 heures du matin est une façon mignonne de vous donner l’impression d’être moralement supérieur à quelqu’un. Vous n’êtes littéralement pas. Comme je l’ai dit, je n’ai pas été grossier avec elle, et c’est ce qui me convient. J’ai la décence d’être fou extérieurement ailleurs. Ma seule erreur a été de le faire sur Twitter », a-t-elle écrit dans un message. « Je ne me sens pas mal parce que la réponse est disproportionnée par rapport à l’erreur. Mais, comme… faites votre truc, Internet. Vous n’êtes déjà pas comme moi. Ce n’est pas nouveau.

Les commentaires de Chika étaient méchants comme l’enfer, mais voir qu’elle parlait d’une mère noire et de bébés noirs comme si elle baisait Ronald Reagan ne faisait que monter la barre. Travail très désagréable. — gabby.💐✨ (@xogabbyelle_) 3 juin 2023

Dans une vidéo de suivi, elle a déclaré: « Les doubles standards sont fous » pour la façon dont les gens lui ont sévèrement reproché d’être trop sévère. Elle s’est ouverte sur les pensées d’automutilation et l’épisode maniaque qu’elle a vécu ce jour-là.

Une grande partie de la musique de Chika parle littéralement de ses luttes en tant que petite fille noire et vit maintenant ce qui lui a été fait, ce qui n’est jamais bien. La santé mentale est grave, et en tant que personne avec des épisodes maniaques qui tweete à travers elle, cibler les gens n’est-ce pas. Ce n’est pas une excuse. – Daric L. Cottingham, MA (@DaricCott) 3 juin 2023

Elle a comparé le fait de tweeter à ses centaines de milliers d’abonnés à écrire « une lettre que je n’enverrai pas parce que je suis énervée, fatiguée et maniaque ».

Je veux que VOUS TOUS les guerriers de la santé mentale de Chika m’expliquent comment ça s’appelle quand quelqu’un ment sur le fait que des enfants sont hors de contrôle dans l’avion… a menti sur le fait de payer pour le Wi-Fi pour le faire (c’est du Wi-Fi gratuit) mentir à propos de combien de temps l’enfant a-t-il pleuré en ligne NON PROVOQUÉ ? ! DIS-MOI! pic.twitter.com/Zs5HtaO4A2 — Puis-je vous épingler @Sethrogen ? (@MrsKhandiCoated) 3 juin 2023

Les critiques ont souligné que Chika avait l’habitude de blâmer ses problèmes de santé mentale pour s’en prendre de manière inappropriée pour éviter de rendre des comptes.

« Je ne pense pas que ce que j’ai fait était mal. Je pense que ce que j’ai dit était méchant. Je voulais être méchante dans ces moments-là parce que je me disais : « Si je ne laisse pas sortir toute cette colère et cette rage en ce moment, je vais littéralement avoir une autre crise de panique dans cet avion », a-t-elle déclaré.

Au cas où vous pensiez que j’exagérais, voici le clip de Chika disant qu’elle aurait essayé de se suicider si elle n’avait pas appelé TI et Tiny grandbaby et sa fille bâtards et putes sur Twitter pic.twitter.com/PZdvJt4e57 — nylah (@yumcoconutmilk) 3 juin 2023

Elle a justifié les commentaires en affirmant que maudire la famille en ligne l’a littéralement éloignée du rebord.

Chika a affirmé que l’alternative était de « faire ce que j’ai fait l’année dernière, c’est-à-dire descendre de ce vol, trouver le point le plus élevé du bâtiment, regarder en bas et dire: » Je vais le faire putain . je vais sauter ! C’est ce qui se passe dans les épisodes maniaques. Tu deviens fou… Au lieu de ça, j’étais comme, ‘laisse-moi laisser sortir cette merde.’

Chika représente également un problème auquel nous devons tous nous attaquer régulièrement : la réticence à se déconnecter pour votre propre santé. – leeloo dallas multipass (@TyrannyBanks) 3 juin 2023

Ce n’est pas ça ! La sœur de Zonnique, Deyjah Harris, a qualifié Chika de quelqu’un qui lutte également contre « la dépression, l’anxiété et l’automutilation ». Deyjah a sympathisé avec Chika, mais a ajouté « il n’y a aucune responsabilité de votre part ».

il se trouve que je faisais défiler et j’ai vu cette vidéo 😬 je sais que c’est long et je sais que personne ne se soucie (sans parler d’elle) de tout ce que j’ai à dire mais /; quand on parle de santé mentale, j’ai quelque chose à dire🫤 https://t.co/E69NAjdMne pic.twitter.com/OXz7OIPE2A — Deyjah Harris🤎 (@yafavdeyj) 4 juin 2023

Ouf, Chicka ferait mieux de se détendre et de régler ces problèmes en privé. La famille Harris ne l’a clairement pas et Internet non plus.

Découvrez les derniers mots de Chika à ce sujet dans leur intégralité ci-dessous:

Que pensez-vous de la façon dont Chika a géré le contrecoup après avoir critiqué le bébé de Zonnique Pullins en ligne ? Les gens devraient-ils y aller doucement avec Chika ou a-t-elle baisé et découvert?