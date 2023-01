Chihuahua établit un nouveau record du monde pour être le plus vieux chien vivant à l’âge de 23 ans

Un CHIHUAHUA a établi un nouveau record pour être le plus vieux chien vivant au monde à l’âge de 23 ans, soit 161 ans chez l’homme.

La longévité remarquable de Spike est attribuée à une routine quotidienne consistant à se réveiller à 7 heures du matin, à manger des saucisses et du fromage pour le dîner et à avoir des Doritos comme friandise.

Spike, un mélange de Chihuahua de Camden, Ohio, est officiellement le chien le plus vieux du monde âgé de 23 ans et 7 jours

Né en novembre 1999, Spike a remporté le titre le 7 décembre 2022

Le chien de sauvetage vit dans une ferme avec la propriétaire Rita Kimball

Chaque matin, Spike se promène dans la ferme pour visiter les chevaux et les vaches et monte parfois sur le tracteur.

Et le samedi soir, il profite d’un bain chaud.

Rita a déclaré: «Dans ses premières années, il aimait Doritos.

«Il les aimait croqués et mangeait les Doritos au fromage à chaque fois que nous en avions.

« Spike est monté sur des tracteurs, a été passager à l’intérieur de la moissonneuse-batteuse et nous a accompagnés lorsque nous avons coupé du bois.

«Il rend visite aux animaux de la grange – vaches, chevaux et chats de grange.

«Quand il était plus jeune, il a essayé d’intimider les vaches et les chevaux en aboyant et en essayant de les chasser.

“Maintenant, ils le regardent et ne bougent même pas.”

Spike avait déjà dix ans lorsque Rita l’a accueilli après l’avoir trouvé enchaîné pendant des jours dans le parking d’un supermarché.

Il est malentendant et a du mal à voir, mais suit toujours Rita dans sa ferme à Camden, Ohio.

Elle a déclaré: “La plupart des membres de notre famille savaient que Spike était vieux mais ne savaient pas qu’il avait une chance d’être le plus vieux du monde. Maintenant, il est détenteur d’un record, ils le voient comme une célébrité.

Guinness World Records a confirmé que Spike est le plus vieux chien vivant au monde à 23 ans et sept jours.

Le chien le plus âgé de l’histoire était le chien de bétail australien Bluey, qui a vécu jusqu’à 29 ans et cinq mois.

La conversion des années canines en années humaines dépend de facteurs tels que la race et la taille.

Mais à titre indicatif, l’âge civil d’un chien est multiplié par sept pour trouver son équivalent en années humaines.