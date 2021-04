Les amoureux des animaux du monde entier demandent à adopter un chihuahua du New Jersey après que sa mère adoptive a partagé une critique choquante et honnête de ses traits de personnalité sur les réseaux sociaux.

Rencontrez Prancer, un enfant de 2 ans décrit comme «un enfant victorien hanté dans le corps d’un petit chien qui déteste les hommes et les enfants», selon un message Facebook publié le 7 avril par Tyfanee Fortuna.

« Il n’y a pas un très grand marché pour les chiens névrosés, haïssant l’homme, haïssant les animaux, haïssant les enfants qui ressemblent à des gremlins », lit-on dans l’article. «Mais je dois croire qu’il y a quelqu’un là-bas pour Prancer, parce que je suis fatigué et ma famille aussi. Chaque jour, nous vivons dans les griffes de l’enfer démoniaque de Chihuahua qu’il a créé dans notre maison.

« Chien parfait »:Voici la dernière race d’émissions de télévision adaptées aux chiens

Séjours acceptant les animaux:Ces Airbnbs ont été les plus souhaités pour voyager avec votre chien

La publication comique sur Facebook de Fortuna sur les goûts et les aversions du Chihuahua s’est rapidement répandue, amassant plus de 46000 partages lundi matin.

« Prancer n’aime que les femmes. Rien d’autre », lit-on dans le message. « Il déteste les hommes plus que les femmes, ce qui en dit long. Si vous avez un mari, ne vous embêtez pas à postuler, à moins que vous ne le détestiez. »

Les demandes d’adoption de Prancer affluent, a déclaré Fortuna dans un courrier électronique adressé aux États-Unis AUJOURD’HUI.

« Nous acceptons toujours les candidats qui se trouvent dans un rayon de 3 à 4 heures du New Jersey, car nous sommes toujours en train de passer au crible les candidatures et d’essayer de choisir sa meilleure solution », a déclaré Fortuna. « Beaucoup de gens ont postulé qui ont des maris et des animaux de compagnie, et nous préférerions qu’il aille dans une maison avec juste des femmes et pas d’autres animaux. »

Fortuna encourage Prancer pour la deuxième chance d’adoption des animaux de compagnie basée à Oak Ridge, dans le New Jersey, qui a également fait la promotion de la publication virale pour aider à trouver au Chihuahua un foyer approprié.

Même si Fortuna a mis en évidence de nombreux mauvais traits hilarants dans Prancer, elle a également pris le temps d’énumérer certaines de ses meilleures qualités.

« Il est loyal au-delà de toute croyance, bien que pour vous dire un secret, son complexe n’est en réalité qu’une façade pour sa peur. Si quelqu’un essayait de vous tuer, je peux vous garantir qu’il s’enfuirait en hurlant. Mais en ce qui concerne la camaraderie, vous ne serez jamais seul de nouveau.

«Il aime faire des promenades en voiture, il est brisé, il connaît quelques commandes de base, il est calme et non destructeur lorsqu’il est laissé seul à la maison, et même si nous l’appelons le visage de Bologne, il est plutôt mignon à regarder. «