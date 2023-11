chiffres pour le lendemain matin

Les Capitals de Washington ont repris la route pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité et ont rapidement battu les Devils du New Jersey grâce à un effort acharné et acharné de 4-2. Les Devils ont fait un jeu de choses en troisième période alors que Charlie Lindgren et la défense de l’équipe se sont pliés mais n’ont finalement pas brisé.

En dehors de quelques périodes, y compris ces deux minutes difficiles dans le dernier tiers, les Capitals ont organisé un match sur la route vraiment encourageant et bien joué.

C’est l’un des rares jeux où je vais dire que vous devriez ignorer une grande partie des mathématiques pures qui en découlent. D’un point de vue purement statistique, vous regarderiez l’enregistrement du New Jersey enregistrant 25 chances de marquer à cinq contre cinq contre 13 pour les Capitals et supposeriez que Washington a été un peu bombardé. Je ne pense pas que ce soit le cas. Bien sûr, Charlie Lindgren C’était encore une fois super mais il n’avait pas besoin de se tenir sur la tête ou quoi que ce soit. Oui, la troisième période a été définitivement difficile, mais les Devils n’ont littéralement pas été blanchis une seule fois la saison dernière. J’ai vraiment aimé la majorité du jeu du point de vue des Capitals. Des signes plus positifs.

Lindgren était encore une fois très, très bon. Il a stoppé 24 des 26 tirs auxquels il a fait face lors de sa deuxième victoire de la saison. MoneyPuck lui a permis d'arrêter encore 1,19 but au-dessus des attentes, ce qui le place désormais dans le top 10 de cette statistique parmi tous les gardiens de but de la LNH. Compte tenu du jeu incohérent de Darcy Kuemper, pourrions-nous voir plus de Lindgren ici dans un avenir proche ? Je dis chevaucher la main chaude.

Le patineur le plus actif des Capitals dans ce match était Evgueni Kouznetsov, qui a inscrit deux buts sur trois tirs, huit tentatives de tir individuelles, deux occasions de marquer individuelles, une pénalité mineure et une mise à emporter. Avec son premier but, Kuzy a dépassé Dale Hunter pour le septième plus grand nombre de points (557) de l’histoire de la franchise.

Les Capitals ont affiché une fiche de 5-1-1 à leurs sept derniers matchs. Washington n’a accordé que 17 buts au cours de la séquence de sept matchs, ce qui est à égalité au sixième rang dans la LNH depuis le 25 octobre. – CapitalsPR (@CapitalsPR) 11 novembre 2023

Le penalty a tué 17 jeux de puissance adverses consécutifs au cours de leurs sept derniers matchs. Le jeu de puissance a connu presque l’inverse direct puisqu’ils sont désormais 3 en 37 cette saison. Je ne comprendrai jamais comment les Capitals ont embauché une équipe d’entraîneurs presque entièrement nouvelle, mais ont décidé de s’en tenir à ce qui est fondamentalement la même configuration d’avantage masculin qui n’a pas fonctionné depuis des années maintenant. C’est en partie dû à la malchance, bien sûr. Mais je n’aime pas ce que je vois. J’aimerais vraiment que de nouveaux noms comme Rasmus Sandin, Connor McMichael, Sonny Milano, etc. aient la chance de voir ce qu’ils peuvent faire.

John Carlson a patiné 29:39 de temps de glace dans le match. Carlson, qui aura 34 ans en janvier, joue énormément de minutes pour commencer l’année. Même s’il y est habitué, c’est quelque chose à surveiller, tant en termes de fatigue que de blessures.

Alex Ovechkin n'a pas marqué de but lors de ses six derniers matchs. Je vais agir comme si je n'étais pas inquiet alors que je le suis définitivement.

