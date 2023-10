Le football de Virginia Tech a remporté sa troisième victoire de conférence de la saison après une performance d’équipe complémentaire contre Syracuse. Les Hokies ont mené toute la sortie en battant les Orange 38-10 et ont terminé le match avec des statistiques remarquables.

Pour un aperçu plus approfondi des chiffres, consultez ci-dessous.

Statistiques avec Salas

1989 (version Tech)

Coordonnateur offensif Tyler Bowen n’a pas perdu de temps pour réaliser quelques trucs pendant le match. Dès le quatrième snap de la mêlée, Kryeon Drones a lancé le ballon en arrière vers WR. Jaylin Lane qui a ensuite lancé le ballon vers le bas du terrain Bhayshul Tuten arrivant juste en deçà de son objectif. Lors du prochain entraînement du jeu de Tech, Drones renvoie le ballon à RB Malachie Thomas qui passe ensuite à Da’Quan Felton pour un touché de 16 verges. La dernière fois que Tech a eu un receveur large et un porteur de ballon qui ont tous deux lancé une passe dans un match, c’était contre Florida State le 14 octobre 1989. Dans ce match, le RB Tony Kennedy était 1 pour 2 pour 6 verges et le WR Kevin Bennett en a lancé un. passe pour un touché de 32 verges.

Le dernier non-quart-arrière à lancer un touché dans un match était WR Tayvion Robinson contre Virginia en 2021. Le dernier porteur de ballon à lancer le ballon pour un touché était Sam Rogers contre Miami en 2016.

Bienvenue à Sacksburg

La défense de Tech continue de briller en récoltant huit sacs lors du match contre Syracuse. Combiné avec les sept sacs contre Wake Forest, cela donne aux Hokies 15 sacs lors des deux derniers matchs. La dernière fois que la défense a réussi un total de 15 sacs lors de matchs consécutifs, c’était contre Pitt et West Virginia en 1999. Avant le match de Wake Forest, la défense de Tech avait 15 sacs cette saison, elle a donc maintenant doublé ce chiffre. numéro en seulement deux matchs. Le total de 30 sacs est à égalité pour le plus grand nombre de sacs au cours des huit premiers matchs de la saison depuis que Tech a rejoint l’ACC en 2004.

Les huit sacs du match étaient le plus grand nombre depuis le match de Miami en 2016 – également huit. Le record du plus grand nombre de sacs dans un match depuis 1987 est de neuf contre PItt en 1999.

Fin du jeu

Tech a limité Syracuse à 43 parties dans le match, ce qui était le deuxième moins joué par un adversaire depuis 1987. En 2010, les Hokies ont limité Wake Forest à 42 parties. En conséquence, Tech a gardé le ballon pendant 41:42 des 60 minutes de jeu. C’est la plus longue période de possession dans un match pour les Hokies depuis 1987.

Rouge

Les Hokies étaient un parfait 6-en-6 dans la zone rouge, marquant deux touchés et quatre buts sur le terrain. C’était la première fois depuis 2019 contre Wake Forest que Tech était parfait dans la zone rouge avec au moins six voyages à l’intérieur de la ligne des 20 verges. Dans ce match, Tech a marqué quatre touchés et trois buts sur le terrain.

La dernière fois

La dernière fois Drones Kyron a lancé une interception à Rutgers lors de sa 15e passe du match. Depuis, il a lancé 151 passes sans interception. Cela brise la séquence de 149 passes de Sean Glennon établie en 2007 depuis le match LSU jusqu’au match de championnat de l’ACC contre Boston College.

Notation

Jeudi soir, c’était la première fois que Tech marquait lors des six premiers drives du match depuis le dernier match de Frank Beamer en 2015 contre Tulsa. Lors de l’Independence Bowl, les Hokies ont marqué lors de leurs sept premiers drives du match. Depuis 1987, Tech n’a marqué qu’une seule fois lors des six premiers drives ou plus du match et c’était contre Florida A&M en 2004, lorsqu’ils ont marqué lors des huit premiers drives.

Conversions

Syracuse a tenté neuf 3e conversions dans le jeu et a été arrêté à chaque fois. C’est la quatrième fois depuis 1987 qu’un adversaire ne se convertit pas au troisième essai et la première depuis que la défense Tech a maintenu Duke à 0/11 en 2013.

Aucune des deux équipes n’a tenté une 4e conversion pour la première fois depuis que les Hokies ont affronté Notre-Dame en 2021.

La séquence continue

Les 38 points marqués par les Hokies contre l’Orange marquent le 365e match consécutif au cours duquel Virginia Tech a marqué, la quatrième plus longue séquence active et est désormais à égalité pour la quatrième plus longue séquence de tous les temps au pays parmi les écoles FBS. Le Michigan a connu une séquence de 365 matchs de 1984 à 2014.

Meneurs de jeu technologiques

Je ne peux pas manquer avec Amour

Étudiant de première année en chemise rouge Jean Amour a été impeccable cette saison lorsque son numéro est appelé. S’occupant principalement des tâches de placement sur le terrain, Love a aidé Tech à marquer des points lorsqu’ils peuvent atteindre la zone rouge ou maintenir des entraînements lorsqu’ils sont reculés de son côté du terrain. Ayant trouvé le succès dans les trois phases contre Syracuse, les équipes spéciales jeudi ont été énormément améliorées par la performance de cinq paniers de Love. Le natif de Spartanburg, en Caroline du Sud, a marqué des buts sur le terrain de 43, 32, 39, 24 et 31 verges, respectivement. Être parfait sur le terrain lors d’un match crucial de conférence est une énorme aubaine pour la confiance de Love, et sa constance n’est que le reflet de sa précision jusqu’en 2023. Au cours de huit matchs, Love a converti 15 des 17 tentatives de placement avec une saison de 43 yards, arrivé jeudi soir. Grâce aux performances constantes de Love dans les équipes spéciales, l’offensive en constante amélioration de Tech se verra accorder plus d’occasions de marquer des points alors qu’elle continue de se frayer un chemin vers un match de bowling.

Felton la menace profonde

Stratège Drones Kyron a beaucoup de force dans les bras pour lancer la peau de porc sur le terrain et dispose d’un récepteur de 6 pieds 5 pouces et 215 livres de large dans Da’Quan Felton est une cible massive lors du lancement vers le bas du terrain. Lors de sa première saison en tant que Hokie après son transfert de Norfolk State, Felton a mis en valeur sa capacité à être une menace verticale à plusieurs reprises cette saison. Le senior en chemise rouge a montré sa vitesse en ligne droite contre Syracuse, devançant son défenseur pour un touché de 62 verges au deuxième quart. Le touché de jeudi contre l’Orange était étrangement similaire au touché de 54 verges contre Pitt lors du précédent match à domicile des Hokies. Felton a également enregistré sa première performance de deux touchés tout en enfilant le marron et l’orange, marquant sur la passe de touché de 16 verges du porteur de ballon. Malachie Thomas .

À double tête Monstre