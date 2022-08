Chiffres, excitation au camp de Bureau Valley – Shaw Local

Alors qu’il a eu un début maigre en prenant en charge le programme de football de sa ville natale, passant de 0 à 9 en 2019, de 0 à 4 lors de la saison de printemps 2021 et de 3 à 6 lors de la saison d’automne 2021, l’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole, aime la direction que prend la tempête. cap entrant dans la saison 2022.

Les effectifs sont en hausse, le personnel d’entraîneurs demeure stable et l’enthousiasme est au rendez-vous pour une solide saison cet automne.

«Je suis vraiment excité par les progrès que nos enfants ont réalisés au cours de cette intersaison, principalement du point de vue des chiffres où nous devrions être plus de 45 enfants dans le programme. C’est bien plus que le nombre que nous avons eu dans le programme au cours de mes trois années précédentes », a déclaré Pistole.

“Les enfants ont vraiment adhéré et nous avons créé un environnement amusant qui nous a aidés à recruter dans les couloirs. Cela va nous permettre de pratiquer plus efficacement, et les étudiants de première année et l’université peuvent pratiquer séparément, doublant les répétitions et augmentant la qualité des répétitions pour les deux niveaux.

« Dans le passé, le manque de chiffres nuisait au développement de nos jeunes enfants tout en ne permettant pas la qualité des représentants de notre université. Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par ce développement.

Le Storm passera de beaucoup d’expérience dans son champ arrière l’an dernier et d’inexpérience sur la ligne à la situation inverse cet automne.

L’expérience du Storm commence avec les seniors Ayize Martin et Cameron Lillie et les juniors Jon Dybek et Connor Scott, tous deux joueurs de ligne partants de retour. Martin, Dybek et Scott sont de retour des joueurs avec mention honorable de toutes les conférences.

“Ils ancreront tout ce que nous faisons, et tout pour nous commencera dès le départ”, a déclaré Pistole. “Inutile de dire que nous sommes ravis de voir l’athlétisme, l’expérience et le physique revenir à l’avant.”

Pistole a déclaré que le Storm avait la chance d’avoir de la profondeur à l’avant et s’attend à ce que les juniors Nolan Nugent, Carter Hartz, Aidan Morris et Blake Erickson puissent y contribuer.

Le senior Isaac Attig, qui a partagé son temps avec le porteur de ballon l’an dernier, est le seul à revenir dans le champ arrière. Lui et le deuxième Bryce Helms se disputent les fonctions de quart-arrière, les deux jouant des rôles clés offensivement, a déclaré Pistole.

Le senior Mason Goossens, le deuxième Elijah Endress et les juniors Cameron Lemons et Robert Novak devraient gérer la plupart des courses, a déclaré Pistole.

Les fonctions de réception de BV seront gérées par une paire de juniors à Brock Shane, que Pistole appelle “l’un des meilleurs coureurs de route que j’ai jamais vus”, et Eli Attig.

Martin et Dybek, qui, selon Pistole, ont un potentiel pour toutes les conférences, ancreront la ligne défensive. Les autres contributeurs de la ligne D seront Hartz, Morris, Lillie et Erickson.

Scott, le meilleur plaqueur de retour (62) et «meilleur joueur défensif» l’an dernier, dirige à nouveau le corps des secondeurs. Pistole a déclaré que Scott tirait le meilleur parti de ses capacités.

“Connor est sous-dimensionné, mais livre pour livre est l’un des secondeurs fondamentaux les plus durs et les plus solides que j’ai rencontrés”, a-t-il déclaré.

Pour réussir cette année, Scott a déclaré que le Storm devait être une famille.

« Tout le monde doit travailler ensemble à chaque jeu, n’enlevez pas les jeux. Nous devons tous travailler les uns pour les autres. Il n’y a personne dans l’équipe », a déclaré Scott.

Lemons, qui revient dans l’équipe cette année après s’être absenté l’année dernière, aidera également au secondeur avec Nugent, Endress et Helms.

Isaac Attig, un partant de retour, Brock Shane, Eli Attig, Helms et Robert Novak occupent le champ défensif.

Les fonctions de coup de pied du Storm sont entre de bonnes mains, a déclaré Pistole, avec Shane comme placekicker et Endress comme parieur, qui ont tous deux “un potentiel de conférence”.

Pistole a souligné que la continuité avec son équipe d’entraîneurs était cruciale pour les gains du Storm sur le terrain.

“Notre personnel d’entraîneurs est maintenant intact depuis trois ans, et nous parlons la même langue et ramons dans la même direction, sans oublier que notre personnel est rempli d’hommes incroyablement qualifiés qui ont à l’esprit l’intérêt supérieur de ces enfants”, a-t-il déclaré. .

“La continuité au sein d’une équipe d’entraîneurs est énorme, et vous pouvez voir que les enfants connaissent les attentes et comprennent ce que nous essayons de faire, cela nous permet donc de nous concentrer sur davantage de détails finis et d’augmenter notre niveau d’intensité.”

Avec un adversaire de la semaine 1 maintenant en place avec l’ajout de Villa Grova, un remplaçant de Riverdale, qui a annulé sa saison universitaire, les Storm sont prêts pour du football.

“Nouvelle année, nouvelles opportunités, et nous sommes super excités pour y aller”, a déclaré Pistole. “Nous continuons à marteler la pierre chaque jour, en attaquant le processus et en nous améliorant chaque jour. Les enfants ont été géniaux et j’ai hâte de passer les trois prochains mois avec ce groupe.