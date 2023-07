Chiffres de production et de livraison de véhicules Tesla TSLA Q2 2023

Tesla a publié son deuxième trimestre rapport de production et de livraison du véhicule pour 2023 dimanche.

Voici les chiffres clés du constructeur de véhicules électriques :

Total des livraisons T2 2023 : 466 140

Production totale T2 2023 : 479 700

Les chiffres ont dépassé les attentes des analystes et indiquent que les livraisons ont augmenté de 83 % d’une année sur l’autre pour Tesla après que l’activité automobile d’Elon Musk a augmenté sa capacité de fabrication et augmenté la production dans son usine d’assemblage de véhicules à Austin, au Texas.

Tesla regroupe les livraisons en deux catégories, mais ne rapporte pas les numéros de modèles individuels ou spécifiques à la région.

Le deuxième trimestre de 2023 a marqué la cinquième période consécutive au cours de laquelle Tesla a signalé un niveau plus élevé de véhicules produits par rapport aux livraisons.

Au cours du deuxième trimestre de l’année dernière, Tesla a signalé 254 695 livraisons, et au premier trimestre 2023, Tesla a signalé 422 875 livraisons. Au cours du deuxième trimestre 2022, Tesla a produit 258 580 véhicules et le dernier trimestre, 440 808 véhicules.

Les livraisons sont un nombre soigneusement surveillé par les actionnaires de Tesla et constituent l’approximation la plus proche des ventes divulguées par la société. Tesla ne répartit pas ses livraisons par modèle individuel ou par région.

Wall Street s’attendait à ce que Tesla déclare des livraisons de 445 924 pour la période se terminant le 30 juin 2023, selon les estimations des analystes compilées par Street Account, propriété de FactSet.

Le chercheur indépendant qui publie sous le manche TroyTeslike était attendu les livraisons de 448 000 et production de 471 355 véhicules.

Le constructeur de véhicules électriques du PDG Elon Musk a offert des remises et d’autres incitations pour augmenter les ventes de ses voitures aux États-Unis au cours du trimestre, y compris sur sa berline d’entrée de gamme Model 3, et plus récemment, son ancien SUV Model X et sa berline phare Model S, qui représentent actuellement un faible pourcentage des ventes globales de Tesla.

Les modèles 3 et Y sont désormais éligibles à un crédit d’impôt de 7 500 $ aux États-Unis en vertu de l’Inflation Reduction Act.

Environ 96% des livraisons signalées par Tesla au deuxième trimestre de 2023 concernaient son multisegment modèle Y et la berline d’entrée de gamme modèle 3 au cours de ce trimestre.

L’analyste de recherche principal de Piper Sandler, Alexander E. Potter, a écrit dans une note du 26 juin que, selon l’analyse de l’entreprise, « les prix ont été stables » pour Tesla au cours du deuxième trimestre dans l’ensemble. Les fortes remises de la société en Chine et au-delà au premier trimestre ont déclenché des cris de « guerre des prix » sur le marché des véhicules électriques. Potter a averti que « les baisses de prix au troisième trimestre, le cas échéant, pourraient raviver les inquiétudes concernant les marges », pour les investisseurs.

Tesla exploite actuellement des usines d’assemblage de véhicules à Fremont, en Californie, à Austin, au Texas, et à l’étranger à Shanghai et dans le Brandebourg, en Allemagne (en dehors de Berlin). La société fabrique également le Semi, un camion électrique à usage intensif, dans son usine de batteries de Sparks, au Nevada. Les livraisons du Semi ont commencé en décembre 2022, mais Tesla ne produit toujours pas les camions en gros volumes.

En mars, Musk a annoncé que Tesla prévoyait de construire une nouvelle usine près de Monterrey, au Mexique, à une journée de route de son usine d’Austin, au Texas. Après avoir rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi à New York en juin, Musk a déclaré que Tesla cherchait également à investir en Inde « dès que possible ».

La société devrait commencer à vendre une version partiellement remaniée du modèle 3 en Amérique du Nord cette année. Lors d’une assemblée annuelle des actionnaires en mai, Musk a également déclaré que Tesla livrerait ses premiers micros Cybertruck en 2023 et développe un nouveau type d’unité d’entraînement et d’autres technologies qui devraient lui permettre de fournir un véhicule électrique plus abordable à l’avenir.

L’anticipation de modèles plus récents et plus abordables pourrait continuer à exercer une pression sur les ventes, ainsi qu’une concurrence croissante, en particulier en Chine.

Musk, qui est également président exécutif et directeur technique de Twitter et PDG de SpaceX, écrit dans un tweet avant le rapport sur les livraisons du deuxième trimestre : « Veuillez conseiller aux gens de se méfier des prêts sur marge. Tesla a toujours été un titre à forte variabilité, souvent sans rime ni raison évidente. Nous sommes confiants quant à la création de valeur à long terme, mais nous ne pouvons pas contrôler la nature maniaco-dépressive de la bourse. »

Les actions de Tesla ont clôturé à 261,77 dollars vendredi avant le rapport sur les livraisons du deuxième trimestre. La société a déclaré, dans un rapportelle publiera les résultats financiers du deuxième trimestre après la clôture du marché le mercredi 19 juillet 2023.

— Ashley Capoot de CNBC a contribué au reportage.