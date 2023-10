Chiffres de livraison et de production des véhicules Tesla (TSLA) au troisième trimestre 2023

Tesla a publié son troisième trimestre rapport de production et de livraison du véhicule pour 2023 lundi.

Voici les chiffres clés du constructeur de véhicules électriques :

Livraisons totales T3 2023 : 435 059

Production totale T3 2023 : 430 488

Au cours du trimestre précédent, Tesla a déclaré des livraisons totales de 466 140 et une production totale de véhicules de 479 700. Au cours de la même période en 2022, Tesla a déclaré une production totale de 365 923 véhicules et des livraisons de 343 830.

« Une baisse séquentielle des volumes a été provoquée par des temps d’arrêt prévus pour la modernisation des usines, comme indiqué lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats », a indiqué la société. « Notre objectif de volume pour 2023 d’environ 1,8 million de véhicules reste inchangé. »

Malgré son rapport faisant état d’une baisse de près de 7 % des livraisons de véhicules par rapport au trimestre précédent, l’action de Tesla a clôturé lundi à 251,60 $ presque à plat pour la journée.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en juillet, le PDG Elon Musk a averti que Tesla « continuerait à viser 1,8 million de livraisons de véhicules cette année », mais s’attendait à ce que la production du troisième trimestre diminue légèrement après « les fermetures estivales pour de nombreuses mises à niveau d’usines ».

La société ne communique toujours pas sur les chiffres de production ou de livraison du Semi, un camion électrique de classe 8, bien qu’elle en ait livré à un premier client, PepsiCo, qui utilise les camions entièrement électriques pour certaines livraisons.

Wall Street s’attendait à ce que les livraisons de Tesla atteignent 461.640 pour la période se terminant le 30 septembre, selon un consensus d’analystes interrogés par StreetAccount. Un chercheur indépendant de Tesla, qui utilise la poignée Troy Teslike sur les réseaux sociaux, attendait des livraisons de 441 000 véhicules.

Le responsable des relations avec les investisseurs de Tesla, Martin Viecha, a envoyé un consensus compilé par l’entreprise pour sélectionner les investisseurs, dont certains l’ont partagé publiquement sur réseaux sociaux. Ce chiffre montre que Wall Street s’attend à environ 455 000 livraisons totales, avec une estimation médiane de 453 128 livraisons pour le trimestre, sur la base des estimations de 25 analystes.

Tesla regroupe ses livraisons en deux catégories, les véhicules Model S et X, et les véhicules Model 3 et Y, mais ne communique pas de numéros de modèle individuel ou spécifiques à une région. Les livraisons sont ce qui se rapproche le plus des véhicules vendus rapportés par l’entreprise.

Tesla a réduit les prix de ses véhicules en stock et de ses modèles existants tout au long du troisième trimestre, ce qui a poussé ses concurrents à emboîter le pas.

Tesla a également dévoilé une version remaniée de sa berline Model 3, surnommée « Highland », avec de nouvelles caractéristiques extérieures et intérieures, et a commencé à la vendre dans certaines régions en dehors des États-Unis. L’intérieur du Model 3 rafraîchi comprend des écrans tactiles pour les sièges arrière. passagers et sièges ventilés, entre autres. Le véhicule est vendu avec une option de batterie longue autonomie qui permet une autonomie d’environ 390 miles, ou 629 km, par charge.

En août, Zachary Kirkhorn a annoncé qu’il quittait son poste de directeur financier et la société a déclaré que le directeur comptable, Vaibhav Taneja, assumerait désormais les deux rôles. Le prochain appel aux résultats de Tesla sera le premier avec Taneja au poste de directeur financier.