Chiffrement de bout en bout activé par défaut dans Google Messages

Google a détaillé ce matin qu’à partir de cette semaine, toutes les conversations RCS à l’intérieur de Messagerie Google, y compris les discussions de groupe (lancées pour la première fois en version bêta plus tôt cette année), sont désormais chiffrées de bout en bout. Cela signifie que les textes entre vous et vos amis sont privés, ce qui est probablement le mieux.

Google va encore plus loin et active RCS par défaut pour les utilisateurs nouveaux et existants, à moins que ledit utilisateur ait précédemment désactivé RCS dans le menu des paramètres.

Vous verrez tous ces changements à partir de maintenant. Heureux SMS.

// Assistance Google