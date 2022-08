Chiffre d’affaires fixé pour le premier automne

Alibaba a été confrontée à des défis de croissance dans un contexte de resserrement réglementaire du secteur technologique chinois et de ralentissement de la deuxième économie mondiale. Mais les analystes pensent que la croissance du géant du commerce électronique pourrait s’accélérer jusqu’à la fin de 2022.

“Dans l’ensemble, nous pensons que les investisseurs s’attendent en grande partie aux faibles résultats du trimestre de juin et que l’action se concentre actuellement sur la tendance à la reprise au 2H, sur laquelle nous restons positifs alors que le gouvernement continue d’intensifier la relance économique pour atteindre la croissance de son PIB. objectif », a déclaré US Tiger Securities dans une note le mois dernier .

Les revenus d’Alibaba ont fortement ralenti au cours de l’année dernière dans un contexte de ralentissement de l’économie chinoise, de résurgence de Covid et de blocages ultérieurs ainsi que de durcissement réglementaire du secteur technologique national.

Le géant chinois du commerce électronique devrait enregistrer un chiffre d’affaires total de 203,23 milliards de yuans (30,05 milliards de dollars) au premier trimestre, en baisse de 1,2 % par rapport à il y a un an, selon les prévisions consensuelles de Refinitiv.

Pendant ce temps, le gouvernement chinois a annoncé en mai une série de mesures de relance économique conçues pour aider une économie battue par une résurgence de Covid et des fermetures dans les grandes villes, y compris la métropole financière de Shanghai.

Le CMR est le revenu qu’Alibaba tire de services tels que le marketing que l’entreprise offre aux marchands sur ses plateformes de commerce électronique Taobao et Tmall. Les fournisseurs qui réduisent leurs dépenses publicitaires frappent le CMR d’Alibaba.

La faible consommation pèsera sur les achats des clients tandis que les revenus de la gestion des clients ou CMR diminueront également en raison des budgets publicitaires des fournisseurs plus serrés sur les plateformes d’Alibaba, a déclaré China Merchants Securities.

Outre l’activité commerciale principale d’Alibaba, les investisseurs se concentrent également sur les revenus du cloud computing, même s’ils représentent encore moins de 10 % des ventes totales. C’est parce que les investisseurs voient les efforts d’Alibaba dans le cloud clé des perspectives de croissance et de rentabilité futures de l’entreprise.

“La réaccélération de la croissance du cloud est essentielle pour moi pour redevenir positif sur les fondamentaux, car le cloud génère beaucoup plus de levier opérationnel que l’exécution du commerce électronique et est intrinsèquement une activité beaucoup plus rentable”, a déclaré Freeman du CFRA.

“Le cloud est la raison de la plus grande partie de l’appréciation de la valeur d’Amazon au cours de la dernière décennie et cela pourrait éventuellement être vrai pour Alibaba.”

Les prévisions pour l’activité cloud sont mitigées. US Tiger Securities s’attend à ce que les revenus du cloud augmentent de 8% en glissement annuel au cours du trimestre de juin, ce qui serait le taux de croissance le plus lent jamais enregistré. China Merchants Securities prévoit quant à lui une croissance de 13% en glissement annuel, ce qui serait une légère accélération par rapport au trimestre de mars.