Chiffre d’affaires, ARPU pour Netflix, Disney+, plus

Alors que la plupart des Américains poussent un soupir de soulagement alors qu’ils reprennent leurs activités normales en dehors de chez eux à la suite de la pandémie de Covid-19, l’industrie de la vidéo en streaming n’est peut-être pas aussi enthousiaste à l’idée d’un retour à la réalité. NBCUniversal de Comcast, ViacomCBS, WarnerMedia et Discovery d’AT&T font partie des sociétés qui ont lancé des services de vidéo en streaming pendant la pandémie. Alimenté par des centaines de millions de personnes à la maison, vidéo en streaming a été l’un des grands gagnants de la pandémie, avec une augmentation de l’utilisation des services d’abonnement. les Américains passé 44% de temps en plus vidéo en streaming au quatrième trimestre 2020 qu’ils ne l’avaient fait un an plus tôt, selon le cabinet d’études Conviva. Les guerres du streaming commencent vraiment maintenant. Les entreprises de médias et de technologie devront montrer aux investisseurs qu’elles peuvent augmenter le nombre d’abonnés au streaming lorsque tout le monde n’est pas coincé à l’intérieur. Déterminer les gagnants et les perdants n’est pas la tâche la plus facile. Mais un moyen simple d’évaluer quelles entreprises se portent bien – et lesquelles ne le sont pas – consiste à examiner le nombre total d’abonnés et le revenu moyen par utilisateur, ou ARPU. Le plus, le mieux. Le problème, ce n’est pas que toutes les entreprises révèlent ces chiffres. Si une entreprise choisit de les masquer, il y a probablement une raison à cela. La clarté autour des abonnés et de l’ARPU peut être l’indication la plus claire sur qui gagne et perd les guerres du streaming. Alors que la pandémie (espérons-le) s’atténue, voici un aperçu de la position des plus grands acteurs de la guerre du streaming. Les chiffres sont basés sur le plus récent rapport sur les résultats trimestriels de chaque entreprise.

Netflix

208 millions d’abonnés payants

74,4 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada

ARPU pour les États-Unis et le Canada : 14,25 $ Netflix est l’étalon-or de la transparence. le l’entreprise éclate abonnés payants et ARPU pour sa région États-Unis-Canada, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine et Asie-Pacifique. Netflix ne prend pas de revenus publicitaires, il n’a donc pas besoin de divulguer les finances liées aux publicités.

Disney

Disney+ (y compris Hotstar) : 103,6 millions d’abonnés, 3,99 $ ARPU mondial

Hulu SVOD uniquement : 37,8 millions d’abonnés, 12,08 $ ARPU

Hulu SVOD+Live TV : 3,8 millions d’abonnés, 81,83 $ ARPU

ESPN+ : 13,8 millions d’abonnés, 4,55 $ ARPU Disney est un peu transparent avec ses chiffres, mais pas aussi clair que Netflix. Disney inclut le service de streaming indien Hotstar, nettement moins cher – et à croissance plus rapide – dans ses chiffres Disney + plutôt que d’éclater clairement le nombre de clients Disney +. La société n’a pas encore ventilé les chiffres par région. The Information a rapporté vendredi que la croissance de Disney+ stagne peut-être aux États-Unis et au Canada. Disney ne précise pas non plus combien de ses clients de streaming bénéficient d’un essai gratuit, comme le offre gratuite d’un an pour certains clients Verizon.

HBO et HBO Max de WarnerMedia

63,9 millions d’abonnés mondiaux, 44,2 millions d’abonnés américains.

ARPU : 11,72 $ par mois Il y a pas mal de confusion avec les chiffres de HBO, qu’AT&T pourrait clarifier mais a choisi de rester vague. Certains clients de la télévision payante obtiennent HBO Max gratuitement car ils paient déjà pour HBO. Les autres abonnés sans fil AT&T bénéficient également de HBO Max inclus dans leurs forfaits. Et certains observateurs de HBO n’utilisent pas – ou n’ont pas du tout découvert – HBO Max. La société a choisi de ne pas dire combien de personnes utilisent spécifiquement HBO Max. Mais il a donné un nombre ARPU solide – mettant en évidence le prix relativement élevé du service de streaming (et la valeur client perçue) pour les investisseurs. Bien sûr, AT&T n’aura peut-être pas à s’en soucier plus longtemps. C’est la filature de WarnerMedia pour fusionner avec Discovery. L’accord devrait être finalisé au milieu de 2022.

Amazon Prime Vidéo

Le paon de NBCUniversal

42 millions d’« inscriptions » aux États-Unis.

ARPU : ? NBCUniversal – la société mère de CNBC – n’a pas été particulièrement transparente avec paon encore. Son service de streaming se démarque de la concurrence car certaines versions de Peacock sont gratuites. Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière moins de 10 millions de personnes paient pour Peacock — soit pour son niveau financé par la publicité à 4,99 $, soit pour son niveau sans publicité à 9,99 $. NBCUniversal n’a pas encore publié de chiffre ARPU, ce qui aiderait les investisseurs à peser la valeur d’un abonné gratuit par rapport aux clients payants. NBCUniversal a publiquement estimé un numéro ARPU sur ses trois niveaux de 6 $ à 7 $ par mois. Les investisseurs seront également curieux de connaître le nombre d’inscriptions mondiales de Peacock au fur et à mesure qu’il se propage à travers le monde.

ViacomCBS

36 millions d’abonnés dans le monde, dont Paramount+, Showtime, Noggin, BET+ et autres

50 millions d’utilisateurs mensuels moyens de Pluto TV dans le monde

ARPU : ? ViacomCBS ne répartit pas les abonnés Paramount +, préférant les regrouper avec ses autres services de streaming. Cela ne donne pas non plus de revenu moyen par numéro d’utilisateur pour Paramount + ou Pluto TV, bien que le PDG Bob Bakish ait déclaré Les revenus publicitaires de Pluto TV dépasseront le milliard de dollars en 2022. ViacomCBS n’a pas non plus réparti les abonnés géographiques, bien que le directeur financier Naveen Chopra a dit « la grande majorité » des nouveaux abonnés au streaming étaient des clients Paramount+ basés aux États-Unis.

Starz

29,5 millions d’abonnés dans le monde, dont 16,7 millions en streaming

ARPU : environ 6 $ par mois Starz est souvent un service oublié dans les guerres du streaming, en partie parce qu’il ne s’agit pas d’une entreprise indépendante — Lionsgate en est propriétaire — et parce que ses ambitions sont plus niches. Néanmoins, la transparence de l’entreprise concernant le streaming peut suggérer qu’elle est confiante dans ses perspectives d’avenir – ou qu’elle souhaite être rachetée.

Découverte

Discovery a été transparent sur les abonnés mondiaux et l’ARPU dans ses résultats du premier trimestre, publiés le 28 avril – bien qu’il n’ait pas révélé combien de ses utilisateurs se sont inscrits via un essai d’un an avec Verizon. Découverte a également annoncé sa fusion avec WarnerMedia. C’est un signe que le PDG David Zaslav a réalisé que son service de streaming n’aurait probablement pas à lui seul la taille nécessaire pour survivre. Il l’a dit lui-même en gros. La fusion avec WarnerMedia donne non seulement à Zaslav plus de contenu pour rivaliser, mais recentre également l’intérêt des investisseurs. Les performances de streaming de Discovery n’auront plus vraiment d’importance jusqu’à ce que son accord avec WarnerMedia soit finalisé. Ensuite, les entreprises doivent s’intégrer. La fusion a sans doute acheté à Zaslav trois ans de bonne volonté des investisseurs. Prenez note, les joueurs de streaming en difficulté. Prendre note.

