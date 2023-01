Chiens renifleurs, méfiez-vous : les scientifiques donnent au robot un sens de l’odorat | Actualités scientifiques et techniques

Un robot a été doté d’un sens de l’odorat grâce à une recherche révolutionnaire qui mettra la peur de la redondance chez les chiens renifleurs partout.

Des chercheurs de l’université de Tel Aviv en Israël ont créé un capteur biologique qui permet aux machines de détecter et de reconnaître les odeurs.

La percée vient grâce au monde naturel, car l’équipe a tiré parti de la capacité des criquets à capter et à interpréter les odeurs via leurs antennes.

Les antennes d’un criquet pèlerin ont été connectées à un système électronique qui, à l’aide de l’apprentissage automatique, détecte et mesure les odeurs avec un niveau de sensibilité que l’on ne trouve généralement que chez les animaux et les insectes.

“Les technologies créées par l’homme ne peuvent toujours pas rivaliser avec des millions d’années d’évolution”, ont déclaré les chercheurs.

“Un domaine dans lequel nous sommes particulièrement en retard par rapport au monde animal est celui de la perception des odeurs.

“Un exemple de cela peut être trouvé à l’aéroport, où nous passons par un magnétomètre qui coûte des millions de dollars et peut détecter si nous transportons des appareils métalliques.

“Mais quand ils veulent vérifier si un passager fait de la contrebande de drogue, ils font venir un chien pour le renifler.”

Image:

Des chiens renifleurs ont même été utilisés pour détecter le coronavirus



Comment fonctionne le capteur ?

Il vise essentiellement à reproduire la façon dont nos organes sensoriels – comme le nez et les oreilles – peuvent capter différents signaux.

Lorsque cela se produit, ils sont traduits en signaux électriques à décoder par le cerveau, ce qui nous permet de reconnaître exactement les différentes odeurs et bruits.

Cette partie du processus a été la plus difficile pour l’équipe de Tel-Aviv – connecter le capteur biologique, dans ce cas des antennes de criquets pèlerins, à un système électronique capable de décoder les signaux.

Le professeur Yossi Yovel, de l’école de zoologie de l’université, a expliqué : « Nous avons connecté le capteur biologique et lui avons laissé sentir différentes odeurs pendant que nous mesurions l’activité électrique induite par chaque odeur.

“Le système nous a permis de détecter chaque odeur au niveau de l’organe sensoriel primaire de l’insecte.

“Puis, dans la deuxième étape, nous avons utilisé l’apprentissage automatique pour créer une” bibliothèque “d’odeurs.”

Parmi les parfums que le capteur pouvait caractériser figuraient le citron, le massepain et les types de whisky écossais.

Le capteur a été ajouté à un robot, lui donnant son propre “nez biologique”.

On espère qu’une telle machine pourra un jour être déployée dans des environnements comme les aéroports et ailleurs, aidant à identifier les explosifs, les drogues et les maladies.

Les résultats ont été publiés dans la revue Biosensor and Bioelectronics.