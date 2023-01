Chiens émaciés trouvés à Kelowna, l’un avec des blessures d’attaque et une mâchoire cassée

Jerry a trouvé une maison pour toujours et Ben est sur le chemin de la guérison grâce à l’aide de Critter Aid.

Les deux chiens cane-corso ont été retrouvés émaciés le soir du Nouvel An dans le quartier Joe Rich de Kelowna.

Le plus âgé des deux chiens, Ben, a été retrouvé dans des conditions choquantes.

“Le degré d’émaciation de Ben n’est pas rapide. Ce n’est pas un “Je n’ai pas nourri mon chien pendant quelques jours”, a déclaré la directrice de la niche de Critter Aid, Arlene Dunstan-Adams. « Cela prend des semaines, il faut beaucoup de temps pour en arriver là. Il pèse moins de la moitié du poids corporel qu’il devrait avoir.

Ben, un homme brun, a également été retrouvé avec une mâchoire cassée et 20 blessures par perforation.

Jerry, un homme bronzé et blanc, était en meilleur état que son partenaire.

“A en juger par le fait qu’il n’y avait pas de gelures ou de blessures liées au froid sur les chiens, je ne peux pas imaginer qu’ils soient là-haut très longtemps”, a déclaré Dunstan-Adams. « Il y a deux semaines, il faisait si froid dans l’Okanagan et nous avions toute cette neige et dans l’état de Ben, il n’aurait pas pu survivre s’il était dehors à ce moment-là. Je ne peux pas imaginer qu’aucun d’eux soit jeté là-haut plus de deux jours.

Mais le dumping est ce que Critter Aid pense qu’il s’est passé, et probablement ensemble, car les mâles intacts ne s’entendent généralement pas à moins qu’ils ne se connaissent depuis leur plus jeune âge.

“Nous n’avons eu personne dans ce domaine qui s’est manifesté”, ce qui, selon Dunstan-Adams, ne fait que confirmer la théorie de l’abandon.

« Si quelqu’un nous avait appelés et nous avait dit ‘hé, j’ai fait une erreur, j’ai fait quelque chose de vraiment mauvais et j’ai besoin d’aide avec ces chiens’, nous serions intervenus. Aucun jugement. Je veux juste la sécurité de ces deux garçons, c’est tout ce qui m’importe. C’est pourquoi je suis ici, c’est pourquoi Critter Aid est ici.

Jerry s’est trouvé une nouvelle maison avec ses sauveteurs, étant adopté par le couple qui l’a trouvé.

Ben, cependant, restera en famille d’accueil tout en prenant du poids avant la chirurgie. Son rétablissement devrait prendre de trois à cinq mois.

Dunstan-Adams a déclaré qu’elle était plus que reconnaissante pour le soutien de la communauté et a noté que le travail effectué par le sanctuaire pour animaux n’est possible que grâce aux dons et aux bénévoles.

Les dons peuvent être faits sur critteraid.org.

