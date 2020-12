L’année a commencé avec de l’espoir, des promesses et une discussion d’un mois sur l’opportunité de Big Ben pour le Brexit. Elle s’est terminée par des préparatifs anxieux pour les files d’attente de 7 000 camions sur les autoroutes du Kent.

Il y a eu une très brève période de consensus au plus fort de la crise Covid, après des mois de querelles sur la gestion de la pandémie par le gouvernement. Voici un retour sur les choses les plus frappantes, étranges et significatives que nos politiciens ont dites pendant l’année de l’enfer.