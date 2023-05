Chiens, chats portés disparus dans l’incendie de la maison de Marengo samedi – Shaw Local

Deux chiens et plusieurs chats ont été portés disparus après un incendie samedi à la maison de Marengo, a déclaré un porte-parole des districts d’incendie et de sauvetage de Marengo.

Deux résidentes qui se trouvaient à la maison lorsque l’incendie s’est déclaré ont été soignées et relâchées sur les lieux pour des blessures mineures, selon un communiqué du département.

Il s’agissait du deuxième incendie de structure pour le district en deux jours, selon le rapport.

Les pompiers ont été appelés au bloc 3600 de Vermont Road vers 11 h 26 pour un incendie signalé dans une structure résidentielle, selon le rapport. Les pompiers arrivés neuf minutes plus tard ont trouvé la maison à un étage fortement engloutie par la fumée et les flammes et ont rapidement pris en compte les occupants tout en éteignant le feu.

L’incendie aurait commencé à l’arrière de la maison et s’est propagé rapidement partout, selon le communiqué. La structure et son contenu étaient une perte totale.

Aucune estimation des dommages n’était immédiatement disponible et l’incendie fait l’objet d’une enquête par les districts d’incendie et de sauvetage de Marengo et le bureau du shérif du comté de McHenry.

Des équipes de pompiers supplémentaires des services de la région ont également été appelées pour aider sur les lieux et à la station, ont indiqué des responsables.