Les États-Unis sont actuellement soumis à un moratoire temporaire sur les expulsions à l’échelle nationale qui empêche les propriétaires d’expulser environ 43 millions de ménages locatifs si les locataires ne peuvent pas se permettre de payer un loyer en raison de la crise du COVID-19. Le moratoire a été récemment prolongé jusqu’à la fin du mois de janvier – ce qui est une mesure de compassion – mais une fois qu’il expirera, l’impact considérable sur les locataires expulsés pourrait être exponentiellement plus tragique s’ils possèdent des animaux. À cette crise s’ajoute le nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie confrontés à une forclusion.

Bien que les animaux de compagnie soient des sources incroyables d’amour et de compagnie dans nos vies – et apportent plus de confort que jamais en ces temps stressants – ils sont très vulnérables à la séparation si leurs propriétaires sont expulsés, et avoir des animaux de compagnie peut représenter un défi de taille pour trouver un logement abordable. Les animaux domestiques sont également souvent interdits dans les abris temporaires et les logements subventionnés par le gouvernement, ce qui oblige les propriétaires dévoués à faire des choix insupportables.

Le manque de logement conduit à abandonner les animaux de compagnie

Une étude que nous avons publiée en 2015 a montré que le manque d’options d’hébergement acceptant les animaux de compagnie était l’une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires d’animaux à New York et à Washington, DC, abandonnaient leurs animaux de compagnie dans des refuges pour animaux. Le nombre d’animaux touchés par l’insécurité du logement est stupéfiant. Selon les estimations des animaux domestiques que nous avons publiées ce mois-ci, environ 19,2 millions de chiens et de chats vivent dans des ménages qui ne sont pas à jour avec leur loyer ou leurs paiements hypothécaires. Cela comprend plus de 9,8 millions de chiens et de chats vivant dans des maisons de location et 9,4 millions de chiens et de chats vivant dans des maisons en propriété.

Cette vulnérabilité reflète un défi systémique encore plus large pour les animaux de compagnie: la pauvreté. En août, nous avons publié des données montrant que plus de 4,2 millions d’animaux de compagnie aux États-Unis sont susceptibles d’entrer dans la pauvreté en raison de la crise du COVID-19. Par conséquent, le nombre total d’animaux vivant dans la pauvreté avec leurs propriétaires pourrait atteindre plus de 24,4 millions de chiens, chats, chevaux et autres animaux – une augmentation de 21% par rapport aux estimations pré-COVID.

Cette urgence de logement met un nouveau visage tragique sur une vérité que nous connaissons depuis un certain temps: ce qui arrive aux gens affecte les animaux de compagnie, et ce qui arrive aux animaux de compagnie affecte les gens.

Donc, que pouvons nous faire? Même dans un climat politique controversé, peut-être plus que vous ne le pensez.

Premièrement, nous devons faire pression sur le Congrès pour non seulement prolonger davantage le moratoire sur les expulsions et les saisies, mais aussi l’améliorer et réduire les risques futurs en réduisant les exceptions, en interdisant les frais de retard et en facilitant le remboursement du loyer par les locataires. Le Congrès devrait également fournir un financement supplémentaire pour les programmes de logement et de lutte contre les sans-abri afin d’aider les communautés à répondre à la crise des coronavirus. L’administration entrante de Biden peut également aider à minimiser les souffrances en prolongeant le moratoire sur les expulsions et en veillant à ce que le Congrès de 25 milliards de dollars récemment alloué à l’aide d’urgence à la location atteigne les familles avec des animaux domestiques.

Deuxièmement, nous devons identifier, créer et soutenir les lois et politiques locales et nationales qui élargissent les options d’hébergement abordables pour les animaux de compagnie et rejettent les politiques qui interdisent les animaux de compagnie, interdisent certaines races ou restreignent la possession d’animaux en fonction de la taille des animaux.

Aider tous ceux qui souffrent

Troisièmement, nous devons investir et nous engager dans des programmes qui aident les personnes souffrant de difficultés économiques à garder les animaux de compagnie qu’elles aiment et chérissent. Cet effort comprend essentiellement des soins vétérinaires accessibles et abordables et la fourniture de ressources et de fournitures gratuites comme la nourriture pour animaux de compagnie. Depuis le lancement de notre propre initiative de secours et de rétablissement COVID-19 en mars, l’ASPCA a aidé plus de 320000 chiens, chats et chevaux à travers le pays avec une gamme de services médicaux et de fournitures essentielles – y compris en fournissant plus de 1900 tonnes de nourriture d’urgence pour les chiens , chats et chevaux – aux propriétaires en difficulté dans les communautés économiquement durement touchées de New York, Miami et Los Angeles.

Enfin, si la crise du COVID nous a beaucoup coûté la vie, elle ne devrait pas réduire notre compassion les uns envers les autres ou envers les animaux dans le besoin. Veuillez envisager de contacter votre refuge local pour savoir comment vous pouvez aider en fournissant un foyer d’accueil temporaire pour un animal déplacé ou en répondant à d’autres besoins critiques pendant cette période stressante.

Les difficultés économiques dévastatrices de la pauvreté, la crise du COVID-19 et les expulsions et saisies imminentes créeront de graves problèmes et des conséquences pour des millions d’animaux de compagnie, mais rappelez-vous que chaque animal protégé est une personne profondément réconfortée. La situation financière d’une personne n’a aucune incidence sur sa capacité à donner et à recevoir de l’amour d’un animal de compagnie, et nous devons veiller – en tant que société qui valorise la compassion et la préservation de la famille – à ce que l’insécurité du logement ne brise pas la vie humaine ou animale.

Matt Bershadker est le président et chef de la direction de l’ASPCA.