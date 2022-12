Chiens autorisés sans laisse au parc régional de Koje à Lake Country cet hiver

Le district de Lake Country organise à nouveau un projet pilote de chiens cet hiver.

Le projet permet un accès plus adapté aux chiens dans tout le district pendant la morte-saison.

Jusqu’au 31 mars, les propriétaires de chiens peuvent jouer sans laisse dans le parc régional de Kopje et se promener en laisse sur les sentiers du parc régional de Kaloya.

Le directeur des services des parcs, Murray Kopp, a déclaré : « Nous sommes ravis d’offrir à nouveau cette opportunité aux propriétaires de chiens et en particulier la possibilité pour les gens de fournir des commentaires et des commentaires sur leur expérience dans les deux parcs. Les visiteurs verront une signalisation accrue sur les règlements du projet pilote, les distributeurs de sacs pour chiens et les conteneurs à déchets. Nous encourageons les propriétaires de chiens à suivre les réglementations, y compris à ramasser leur animal de compagnie, car cela aura un impact sur notre capacité à offrir un accès accru à l’avenir.

Le district rappelle également aux propriétaires que tous les chiens doivent être titulaires d’un permis dans le centre de l’Okanagan et qu’ils sont tenus de ramasser et d’éliminer les déchets des animaux de compagnie en vertu du règlement sur la propriété responsable des chiens.

Lake Country recueillera des commentaires sur le projet au début de 2023.

