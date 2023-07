Chiens abandonnés avec des piquants de porc-épic sur le visage laissés à l’extérieur du centre BC SPCA

Saki et Asha, des mélanges husky d’un an, ont été abandonnés à l’extérieur d’une installation de la SPCA de Prince George BC avec des piquants de porc-épic incrustés dans leurs visages. (SPCA de la Colombie-Britannique) Saki et Asha, des mélanges husky d’un an, ont été abandonnés à l’extérieur d’une installation de la SPCA de Prince George BC avec des piquants de porc-épic incrustés dans leurs visages. (SPCA de la Colombie-Britannique) Saki, un mélange husky d’un an, a été abandonné à l’extérieur d’une installation de la SPCA de Prince George BC avec des piquants de porc-épic incrustés dans leurs visages. (SPCA de la Colombie-Britannique) Asha, un mélange husky d’un an, a été abandonné devant une installation de la SPCA de Prince George en Colombie-Britannique avec des piquants de porc-épic incrustés dans le visage. Sur la photo, quelques-unes des piquants coincés dans son visage. (SPCA de la Colombie-Britannique)

Le centre animalier de Prince George de la SPCA de la Colombie-Britannique s’occupe de deux mélanges de husky qui ont été abandonnés avec des piquants de porc-épic incrustés dans leurs visages.

Le personnel a découvert les chiens, qu’ils croient être des sœurs d’un an, à l’extérieur du centre tôt le matin après que les chiens auraient été laissés pendant la nuit et attachés à une table de pique-nique devant le centre, juste à l’extérieur. de la portée de la caméra de sécurité.

«Lorsque le personnel est arrivé à sept heures du matin, les chiens craintifs ont commencé à pleurer et à se recroqueviller près de la table. Au fur et à mesure que le personnel se rapprochait des chiens, ils ont remarqué les piquants qui sortaient de leur bouche et savaient qu’ils devaient précipiter Asha et Saki à la clinique vétérinaire d’urgence pour un traitement », a expliqué Kristen Sumner, responsable du centre animalier communautaire North Cariboo de la BC SPCA.

L’un des chiens, Saki, avait mâché sa laisse pendant la nuit mais n’a jamais quitté sa sœur Asha toute la nuit, même si elle aurait beaucoup souffert.

Sumner a déclaré que Saki et Asha avaient des piquants de porc-épic logés dans leurs gencives et leurs narines, enfouis profondément dans les tissus.

« Saki avait des plaies sur tout le côté de son visage et avait besoin d’un sédatif pour retirer les piquants et les tissus infectés de son cou et de sa mâchoire. Asha a également eu besoin d’une sédation pour enlever les piquants de ses narines et les gencives qui étaient infectées. Le vétérinaire a trouvé un énorme abcès sur le dessus de son museau à cause d’une plume qui s’était logée dans le toit de sa bouche.

En raison des blessures causées par les piquants, les chiens auront besoin de vaccins, de médicaments vermifuges et d’être stérilisés. Ils resteront sous la garde de la BC SPCA jusqu’à ce qu’ils se rétablissent complètement et seront ensuite disponibles pour adoption.

« Asha et Saki sont des filles adorables. Nous pensons qu’elles sont sœurs en raison de leur apparence et de leur âge », explique Sumner. « Même s’ils ont été abandonnés et ont tellement souffert des piquants, ils accueillent les gens avec des mégots qui se tortillent. Ils ont hâte de vous voir et de vous dire bonjour.

