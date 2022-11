Chien qui a été traîné derrière une camionnette recevant des soins de BC SPCA

Un berger allemand a subi des blessures graves après être tombé de l’arrière d’un véhicule auquel il était attaché et traîné, a déclaré la BC SPCA.

Heidi a subi des «blessures dévastatrices» en raison de l’incident, a déclaré la SPCA dans un communiqué de presse. La GRC a été informée de l’incident par un témoin et a trouvé Heidi sur le bord de la route « en détresse critique ». Le chien a été transporté d’urgence dans un hôpital vétérinaire et admis rapidement pour une intervention chirurgicale d’urgence.

Dans le communiqué de presse, Eileen Drever, porte-parole de la BC SPCA, a déclaré qu’elle était choquée de voir les blessures du chien, car ses “pattes et le bas de la jambe étaient usés jusqu’à l’os”, a-t-il noté. La douleur physique et psychologique aurait été “inimaginable”, a-t-elle déclaré.

« Le transport d’un animal de compagnie non sécurisé à l’arrière d’une camionnette est illégal, mais comme le montre le cas d’Heidi, même le transport attaché présente de sérieux risques. Le moyen le meilleur et le plus sûr de transporter des chiens est toujours à l’intérieur du véhicule, de préférence avec un harnais spécialement conçu pour voyager dans un véhicule », a déclaré Drever.

Heidi est au centre animalier de Nanaimo de la BC SPCA et devrait être adoptée d’ici la mi-décembre.

“Heidi est restée à l’hôpital pendant trois semaines et demie et a reçu des changements de bandage 24 heures sur 24 et une gestion de la douleur”, indique le communiqué de presse. “Le plan de traitement d’Heidi est en cours et changera au fur et à mesure que ses blessures commenceront à guérir.”

BC SPCA couvre tous les coûts du traitement de Heidi, indique le communiqué de presse. Pour aider, veuillez visiter https://spca.bc.ca/donations/holidays/.

karl.yu@nanaimobulletin.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

cruauté envers les animauxBCSPCABreaking News