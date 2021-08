Chien mutilé par un épagneul devant un propriétaire terrifié laissé avec des blessures d’horreur après une attaque sur la plage

Un propriétaire de CHIEN a revécu le moment horrible où son whippet a été laissé «goutte de sang» après qu’un épagneul l’a attaqué à la plage.

Heidi Oliver, 26 ans, était en vacances à Hemmick Beach, en Cornouailles, lorsque son chien Togo a été sauvagement mutilé.

Heidi Oliver était à la plage de Cornouailles avec son whippet Togo a été attaqué Crédit : Heidi Oliver

Le whippet « doux, aimant et amical » a approché deux épagneuls sur le sable vers 17h30 dimanche.

Mais les chiens, dont les laisses pendaient à leur collier, n’ont pas tardé à réagir et ont commencé à pourchasser le Togo avant que l’un d’eux n’enfonce ses dents dans sa patte arrière, la faisant déchirer.

« Il s’est cassé comme un élastique et a déchiré tout son ventre sur le dessous », a déclaré Heidi à The Sun Online.

« La peau pendait et il dégoulinait de sang sur la plage.

« Il avait l’air choqué – ses yeux étaient vitreux et il tremblait abondamment. »

Heidi, qui travaille comme illustratrice et serveuse à temps partiel à Exeter, Devon, a déclaré que le propriétaire des autres chiens ne semblait « pas très surpris ».

La morsure de chien a causé la déchirure de la jambe arrière du Togo Crédit : Heidi Oliver

Heidi a dit que le chien tremblait Crédit : Heidi Oliver

Il a dû se faire opérer et est sous antibiotiques depuis Crédit : Heidi Oliver

Lorsque son partenaire l’a appelé, il leur a dit qu’il ne laissait généralement pas ses chiens en laisse, ajoutant qu’ils devaient se sentir territoriaux.

Et quand Heidi a ensuite été giflé avec une facture de vétérinaire de 1 116 £, il a refusé de payer.

« Nous sommes allés voir les vétérinaires et ils nous ont dit ‘nous devons le recoudre maintenant’. Ils devaient couper l’excédent, le rincer, le recoudre et le surveiller pendant quelques heures cette nuit-là.

On lui a dit que le Togo, âgé de neuf mois, aurait besoin d’une intervention chirurgicale et il a été placé sous anesthésie.

Heidi a également dû refuser un locataire en raison de son emménagement dans sa maison avec un autre chien, ce qui lui a fait perdre 525 £ supplémentaires.

«Le vétérinaire a dit que normalement le propriétaire du chien agressif entrerait, paierait la facture, puis réclamerait son assurance responsabilité civile.

« Mais [the dog owner] a dit qu’il ne pouvait pas [pay the bill] car il n’a pas d’assurance responsabilité civile. Et il ne le paierait pas de toute façon parce qu’il a dit qu’il ne pouvait pas admettre sa responsabilité.

Heidi a été giflée avec une facture de vétérinaire de plus de 1 000 £ – mais devrait pouvoir la réclamer à l’assurance Crédit : Heidi Oliver

Elle veut avertir les autres d’assurer leurs animaux de compagnie et d’engager la responsabilité civile Crédit : Heidi Oliver

Le propriétaire a déclaré à Heidi qu’il était prêt à payer une contribution à l’excédent, qui s’élevait à 85 £, mais parce que Togo s’était approché de ses chiens, il a déclaré qu’il n’était pas responsable de l’attaque.

« Ce qui me préoccupe, c’est que s’il pense qu’un animal ou même potentiellement un enfant qui marche vers son chien sollicite une attaque – et c’est inquiétant », a déclaré Heidi.

La propriétaire frustrée, qui devrait pouvoir réclamer ses factures de vétérinaire sur son assurance, exhorte maintenant les autres à assurer leurs animaux de compagnie.

«Je veux juste faire prendre conscience que les personnes qui ont des chiens réactifs ou agressifs doivent envisager de les mettre en laisse ou de les museler. Et si vous avez un chien réactif, vous devez avoir une responsabilité civile.

« Le vétérinaire a dit que c’était la quatrième attaque qu’ils avaient ce week-end. La police a dit qu’ils enverraient un avertissement au propriétaire. Mais que se passera-t-il la prochaine fois que ces chiens tueront potentiellement un chien ou causeront à nouveau ces dommages ?

« Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que si votre chien est légèrement agressif, réactif, protecteur ou territorial, gardez-le simplement en laisse ou mettez-lui une muselière lorsqu’il court partout.

Togo est allé trois fois chez le vétérinaire depuis l’attaque et ses blessures commencent à cicatriser. Mais il n’est plus son pétillant habituel.

Heidi a déclaré: «C’est horrible que cela soit arrivé au Togo, c’était un chien si pétillant et il va falloir beaucoup de reconstruction pour le récupérer.

« Je suis soulagé que ce ne soit pas un enfant ou un bébé, car les dommages auraient pu être bien pires. »

Lorsqu’il a été approché par The Sun Online, l’autre propriétaire de chien a refusé de commenter.

Le petit Togo aime la plage et venait d’arriver à Cornwall lorsqu’il a été attaqué Crédit : Heidi Oliver

Le whippet amical aime les câlins Crédit : Heidi Oliver

Il aime aussi la compagnie des autres chiens Crédit : Heidi Oliver

Il faut du temps pour que le Togo se remette complètement Crédit : Heidi Oliver