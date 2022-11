Chien faisant du yoga avec le personnel du CISF à la station de métro de Delhi impressionne Internet

Internet regorge de vidéos d’animaux adorables et les regarder accomplir des exploits incroyables est tout simplement délicieux. Une de ces vidéos est devenue virale sur Internet et a obsédé tout le monde. La vidéo, mettant en vedette un chien exécutant des asanas de yoga avec le personnel du CISF, fait fondre le cœur de tous les amoureux des animaux sur Internet.

Dans la vidéo, un membre du personnel du CISF dresse un chien dans une station de métro de Delhi. Le personnel est vu en train d’effectuer des poses de yoga et le chien l’imite parfaitement. Le doggo a suivi l’instruction docilement jusqu’à la fin. Alors que les deux pratiquaient le yoga à la station de métro, de nombreux navetteurs peuvent être vus capturer le moment sur leurs téléphones portables.

“CISF présente le cautionnement de formation à la station de métro”, lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo qui a été partagée il y a quelques jours a recueilli plus de 24,5 000 vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont laissé tomber des commentaires mous, réagissant au clip. “C’est génial”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a qualifié la vidéo de “incroyable”. Un troisième utilisateur a ajouté: «C’est génial. Quel chien intelligent ».

“J’adore cette vidéo”, a lu un autre commentaire.

Plusieurs autres utilisateurs ont partagé leurs réactions en utilisant des émoticônes de feu et de cœur.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un chien devient virale sur Internet. Auparavant, l’industriel Harsh Goenka a partagé une adorable vidéo d’un chien et de son propriétaire, ce qui est vraiment incroyable. On peut voir un chien et son propriétaire sauter sur une terrasse dans la vidéo. Lorsque l’homme commence à sauter, le chien lui emboîte le pas. “M’a fait un énorme sourire”, a lu la légende postée avec la vidéo.

Jetez un oeil ici:

M’a fait un énorme sourire… pic.twitter.com/MU3rbnHZmj – Harsh Goenka (@hvgoenka) 4 novembre 2022

En voyant cette vidéo, plusieurs internautes ont également commenté la relation entre le propriétaire et son animal de compagnie. Regardez la vidéo ci-dessous. La vidéo a amassé plus de 73,8k vues et compte toujours.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici