Chien errant avec des coyotes sauvé aux États-Unis

Perdre un chien peut être déchirant, mais que faire s’il a été sous la protection des loups ? Un jeune chien, qui aurait été abandonné alors qu’il était chiot, a récemment été secouru après avoir passé six mois avec une meute de coyotes.

Voir une meute de coyotes de temps en temps est un phénomène courant pour les habitants d’Inspirada, Henderson, Nevada. Mais quelque chose semblait clocher ces derniers mois. Oddity Central a rapporté que c’était parce qu’un chien blanc aurait couru avec une meute de loups, chassant pour se nourrir et s’enfuyant dès que quelqu’un s’approchait de lui. Le chien avait reçu plusieurs noms, mais l’un d’eux était “Ghost” car il était trop doué pour disparaître dès que quelqu’un essayait de se rapprocher.

Ghost a longtemps été en compagnie de coyotes sauvages et les experts animaliers pensent qu’il a été abandonné dans le désert alors qu’il n’était qu’un chiot avant que les coyotes ne décident de l’adopter. Des séquences vidéo d’Inspirada et des sentiers autour du quartier de l’État le montrent avec un groupe de coyotes, et certains pensent même qu’il est leur chef.

Susan McMullen de l’équipe de piégeage du sud du Nevada a déclaré à un média local – “Il semble qu’il ait été mis là-bas entre sept et huit mois et d’une manière ou d’une autre, les coyotes l’ont juste accepté.” Alors que le chien semblait bien s’intégrer à ses compagnons, cela est devenu un sujet de détresse pour les habitants lorsqu’ils ont remarqué que le chien avait développé une boiterie. Cela a conduit les habitants à croire que les coyotes avaient commencé à le maîtriser en raison de sa faiblesse et ils ont donc contacté une entreprise de piégeage pour tenter un sauvetage.

Les voisins ont aidé au sauvetage en partageant des cartes des chemins sur lesquels Ghost se trouverait généralement et ses mouvements ont été suivis pendant près de deux semaines. Dès que son lieu de rencontre principal a été trouvé, un piège a été installé et il a fallu 6 heures à Ghost pour enfin prendre l’appât et être secouru.

