Chien enlevé de force au propriétaire. La police recherche un chien et des voleurs

La police de Los Angeles recherche deux personnes qui ont enlevé de force un chien de 11 ans à une femme à North Hollywood, ont annoncé les autorités mercredi.

Le vol a été signalé mardi à 00 h 46 dans le pâté de maisons 11100 du boulevard Burbank.

La femme était entrée dans un commerce voisin avec son chien tenu en laisse. Peu de temps après, deux personnes sont arrivées et ont utilisé la force pour lui prendre le chien, apparemment sans provocation.

Les suspects ont été décrits comme une femme aux cheveux noirs, une chemise noire, un jean noir déchiré et des chaussures noires ; et un homme aux cheveux noirs, un pull noir et blanc, un jean bleu foncé et des chaussures blanches.

La police a décrit le chien, nommé Drake, comme un mélange de pitbull doré et de crête rhodésienne avec une cicatrice en zigzag sur le dos.

Aucune arrestation n’avait été effectuée mercredi et l’enquête se poursuivait.

Toute personne ayant des informations sur les suspects ou sur l’endroit où se trouve le chien est priée d’appeler les détectives du LAPD Noah Stone et Chris Phillips au (818) 754-8424.