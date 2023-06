Chien du nord de l’Okanagan en convalescence après avoir été abattu deux fois, retrouvé dans une « mare de sang »

Lorsque Don Beattie est entré dans son garage et a trouvé son chien Ben gisant dans une mare de sang, il a pensé que le chien avait été attaqué par un couguar ou un ours.

Mais après avoir emmené Ben chez le vétérinaire, il a appris que le coupable était un humain : Ben avait reçu deux balles, l’une des balles se brisant sur l’os de la hanche et une autre traversant ses poumons et s’enfonçant dans sa poitrine.

Beattie, qui vit sur une superficie près du lac Mabel à l’est d’Enderby, était en train de tondre la pelouse avec son chien de trois ans à l’extérieur avec lui. Pendant qu’il tondait, il a entendu un quad passer, ce qui est courant dans son coin de pays.

« Je n’y ai pas réfléchi à deux fois. J’ai commencé à tondre la pelouse et Ben était allongé à côté de mon camion », a-t-il déclaré.

Environ 15 minutes plus tard, Beattie a trouvé son chien allongé contre la première marche de son garage dans son propre sang.

« Il était couvert de sang, donc je ne pouvais pas dire d’où ça venait », a déclaré Beattie, qui a rapidement fait monter Ben dans la voiture et a conduit jusqu’à ce qu’il ait un service cellulaire à Ashton Creek, à quel point il a commencé à appeler des endroits qui pourraient prendre Ben est arrivé. Les cliniques vétérinaires les plus proches étaient fermées et il a dû emmener Ben à Kelowna.

« Ils ont pris des radiographies et le vétérinaire est revenu avec les radiographies et elle a dit » votre chien a été abattu, il a deux balles en lui « . »

Beattie dit que les vétérinaires ne sont pas en mesure de retirer les balles de Ben pour le moment car ce serait une procédure trop risquée.

Maintenant, une semaine après avoir été abattu, Ben semble aller mieux et est « de bonne humeur », mais mardi soir, il crachait « beaucoup de sang ».

Beattie dit qu’il ne sait pas qui a tiré sur Ben, mais il est convaincu que c’était la personne sur le quad. Il dit que les voisins ont également entendu le quad, et l’un d’eux a également entendu les coups de feu.

Beattie dit qu’il connaît bien ses voisins, ayant vécu sur la propriété pendant 25 ans, et aucun d’eux ne songerait jamais à tirer sur son chien. Il soupçonne qu’il s’agissait peut-être d’un chasseur, car il a autorisé la chasse sur sa propriété.

Ce ne sera plus le cas à l’avenir, car Beattie dit qu’il met en place des panneaux « Interdiction de chasser » sur sa propriété – une décision qu’il regrette d’avoir à prendre, car « les gens ont besoin de nourrir leur famille et je comprends tout ce qui concerne la chasse. ”

« Maintenant, chaque fois que je vois un chasseur ici, quelqu’un avec une arme à feu, je me demande s’il a tiré sur mon chien ou est-ce qu’il va tirer sur mon chien ? Je ne peux tout simplement pas permettre que cela se produise maintenant », a-t-il déclaré.

Il regrette également de devoir désormais garder Ben dans une zone clôturée.

Alors que certains ont suggéré que le chien de Beattie aurait pu chasser du bétail, Beattie dit que ce n’est pas probable. Ben est un croisé berger australien et border collie, et Beattie dit qu’il n’est pas du tout agressif. Il a parlé au seul producteur laitier à proximité et ils ont dit qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes avec son chien.

Jusqu’à présent, Beattie a payé entre 5 000 $ et 10 000 $ en factures vétérinaires. Une campagne GoFundMe a été lancée pour aider à couvrir ces coûts, et tous les coûts futurs, avec un objectif de 12 000 $. Jusqu’à présent, il a recueilli plus de 3 000 $ en cinq jours.

Cependant, Beattie dit qu’il ne veut pas recevoir plus d’argent via le GoFundMe que ce qu’il doit payer en factures vétérinaires, il fera donc don de tout excédent de fonds à un hôpital pour animaux à utiliser pour tout chien blessé ou maltraité. des humains.

Beattie a communiqué avec la GRC et la SPCA. La GRC a enquêté mais n’a rien trouvé, tandis que la SPCA mène sa propre enquête.

Cela a été une semaine de nuits blanches pour Beattie, qui se lève chaque fois que Ben « se met à gargouiller et à tousser ».

Dans l’ensemble, la semaine a été triste pour Beattie et sa famille, mais il a pu voir le bon côté des choses et voir toute la gentillesse et le soutien qui lui ont été adressés.

« Nos larmes de tristesse à partir du moment où cela s’est produit lentement se transforment en larmes de joie à cause des contributions de chacun et de l’attention de chacun », a-t-il déclaré.

Brendan Shykora

