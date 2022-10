Chien de Wonder Lake sauvé mais maison inhabitable après l’incendie de jeudi soir – Shaw Local

Un chien de la famille a été sauvé par les pompiers d’un incendie de maison jeudi soir dans le bloc 3600 de Fawn Lane à Wonder Lake, a déclaré le chef adjoint du district de protection contre les incendies de Wonder Lake, Chris Weber.

Les pompiers ont répondu à un appel vers 17 heures jeudi, a déclaré Weber, et à leur arrivée, les résidents ont dit que leur chien était toujours à la maison.

Les premiers intervenants ont pu secourir le chien et après avoir fait une attaque intérieure, éteindre le feu en 15 minutes.

L’incendie semble avoir commencé dans l’une des chambres de la maison, a déclaré Weber.

Bien qu’il n’y ait eu ni résidents ni pompiers, Weber a déclaré que la maison était désormais inhabitable et avait subi des dommages d’environ 100 000 $.

En plus de l’équipe du district de protection contre les incendies de Wonder Lake, le bureau du shérif du comté de McHenry était également sur les lieux, ainsi que des pompiers de McHenry, Woodstock, Richmond, Spring Grove et Hébron, a déclaré Weber. La Croix-Rouge a aidé l’un des résidents à trouver un logement jeudi soir.

La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, a déclaré Weber.