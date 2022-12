Chien de garde : moins de 1 % des enquêtes de l’armée israélienne donnent lieu à des poursuites

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Des soldats israéliens accusés d’avoir blessé des Palestiniens en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza au cours des cinq dernières années ont été inculpés dans moins de 1% des centaines de plaintes déposées contre eux, a rapporté un groupe de défense des droits israélien. L’organisme de surveillance a fait valoir que l’armée israélienne omet systématiquement de mener une poursuite crédible contre elle-même.

Entre 2017 et 2021, l’armée israélienne a reçu 1.260 cas d’infractions présumées de soldats israéliens contre des Palestiniens, dont 409 cas impliquant le meurtre de Palestiniens, selon des données militaires obtenues par le groupe Yesh Din et publiées mercredi après une demande d’accès à l’information.

L’armée israélienne a ouvert 248 enquêtes criminelles sur des cas d’inconduite possible en réponse à ces plaintes – seulement 21,4% du total, a déclaré Yesh Din. Seules 11 enquêtes au cours de cette période de cinq ans ont abouti à des actes d’accusation. Dans ces cas, les procureurs militaires israéliens ont agi avec indulgence envers les soldats condamnés, a ajouté le groupe, les personnes condamnées pour avoir tué des Palestiniens n’ayant effectué qu’un service militaire communautaire de courte durée.

“Cette conduite démontre le mépris total du système militaire d’application de la loi pour la vie des Palestiniens (et) exclut toute possibilité de dissuasion”, a déclaré Yesh Din.

En réponse à une demande de commentaires, l’armée israélienne a affirmé qu’il y avait eu plus d’accusations portées contre des soldats que Yesh Din n’en avait rapporté, avec un total de 31 actes d’accusation déposés au cours de la période de cinq ans pour des infractions impliquant également l’utilisation d’armes, des dommages matériels et la violence contre les Palestiniens.

“Il convient de noter que la majorité des poursuites se sont soldées par une sanction comprenant une peine d’emprisonnement, conformément à la politique générale de sanction”, a déclaré l’armée.

Les groupes de défense des droits et les critiques affirment depuis longtemps que les enquêtes militaires israéliennes sur les meurtres de Palestiniens reflètent un modèle d’impunité. B’Tselem, un important chien de garde israélien, est devenu tellement frustré par le système qu’en 2016, il a rejeté les sondes comme un blanchiment et a mis fin à sa pratique de plusieurs décennies d’assistance aux enquêtes.

L’armée israélienne affirme avoir prouvé que ses enquêtes sont indépendantes et professionnelles. Il a attribué les nombreuses contestations à “un manque de coopération de la part des plaignants”.

“La probabilité de découvrir la vérité est directement affectée par le manque de coopération”, a-t-il déclaré.

Les 1 260 plaintes déposées contre l’armée par des victimes, des avocats, le ministère de la Justice et d’autres ne reflètent qu’une fraction des incidents survenus en Cisjordanie occupée et à Gaza au fil des ans. B’Tselem a rapporté que les forces de sécurité israéliennes ont tué 819 Palestiniens entre 2017 et 2021, y compris dans des conflits avec des groupes militants de Gaza. Seuls 117 de ces décès ont donné lieu à des enquêtes, a déclaré Yesh Din.

La violence a augmenté cette année en Cisjordanie alors qu’Israël mène des raids d’arrestation quotidiens en réponse à une série d’attaques palestiniennes au printemps dernier qui ont tué 19 personnes en Israël. Au moins 150 Palestiniens ont été tués, faisant de 2022 la plus meurtrière en 16 ans. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Yesh Din a souligné que les procureurs militaires agissent principalement dans des épisodes évidents qui ont été filmés ou qui ont déjà été condamnés.

Par exemple, des soldats qui ont été secrètement filmés en train de frapper deux jeunes Palestiniens et de menacer de tirer sur l’un d’eux dans la tête ont été suspendus de leurs fonctions après la publication de la vidéo sur TikTok en août dernier. Les procureurs ont rapidement ouvert une enquête et déterminent toujours s’il convient de porter plainte.

Lorsque des soldats ont été filmés en train de crever les pneus de voitures palestiniennes en mai 2021, ils ont été rétrogradés, condamnés à des travaux d’intérêt général et à des peines de prison avec sursis et condamnés à payer une amende.

Dans une affaire qui a fait l’objet d’un examen minutieux, des soldats ont temporairement attaché et bâillonné un Palestino-Américain de 78 ans après l’avoir détenu en Cisjordanie au début de cette année. Il a ensuite été retrouvé mort, après que les soldats l’ont détaché et sont partis sans lui prodiguer de soins médicaux. L’armée a déclaré qu’elle envisageait de porter plainte contre deux soldats pour sa mort.

Les critiques ont accusé à plusieurs reprises les forces israéliennes d’utiliser une puissance de feu excessive dans la guerre de Gaza en 2021 et le meurtre par l’armée de manifestants palestiniens le long de la barrière de séparation de la bande de Gaza avec Israël en 2018 et 2019. Israël accuse le groupe militant du Hamas de faire des victimes civiles, affirmant que le groupe militant utilise les zones résidentielles comme couverture et les civils comme boucliers humains.

La Cour pénale internationale de La Haye a lancé l’année dernière une enquête sur les crimes de guerre israéliens présumés dans les territoires palestiniens. Bien qu’Israël ne reconnaisse pas l’autorité du tribunal, le tribunal peut poursuivre des affaires s’il constate qu’Israël ne veut pas ou ne peut pas rendre justice.