Chien de garde : les États nucléaires modernisent leurs armes, l’arsenal chinois s’agrandit

STOCKHOLM (AP) – Les neuf États dotés d’armes nucléaires continuent de moderniser leurs arsenaux et plusieurs ont déployé de nouveaux systèmes d’armes nucléaires ou à capacité nucléaire en 2022, a déclaré lundi un groupe de réflexion suédois.

« Nous glissons vers l’une des périodes les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité », a déclaré Dan Smith, directeur de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ou SIPRI.

« Il est impératif que les gouvernements du monde trouvent des moyens de coopérer afin de calmer les tensions géopolitiques, de ralentir la course aux armements et de faire face aux conséquences aggravées de la dégradation de l’environnement et de l’augmentation de la faim dans le monde », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le SIPRI a estimé que sur l’inventaire mondial total de 12 512 ogives en janvier 2023, quelque 9 576 se trouvaient dans des stocks militaires pour une utilisation potentielle, soit 86 de plus qu’en janvier 2022.

L’institut indépendant a répertorié les États dotés d’armes nucléaires comme les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël.

Dans son annuaire, le chien de garde suédois a écrit que les États-Unis et la Russie détiennent chacun plus de 1 000 ogives précédemment retirées du service militaire, qu’ils démantèlent progressivement.

Quant à la Chine, le SIPRI a déclaré que la taille de l’arsenal nucléaire du pays était passée de 350 ogives en janvier 2022 à 410 en janvier 2023 et qu’elle devrait continuer de croître.

« Selon la façon dont elle décide de structurer ses forces, la Chine pourrait potentiellement avoir au moins autant de missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis ou la Russie d’ici la fin de la décennie », a écrit le SIPRI.

L’institut a déclaré que la maîtrise des armements nucléaires et la diplomatie de désarmement avaient subi des revers majeurs à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Washington a suspendu son dialogue bilatéral sur la stabilité stratégique avec la Russie et Moscou a annoncé en février qu’il suspendait sa participation au Nouveau START traité nucléaire.

Autoriser les inspections des sites d’armement et fournir des informations sur le placement des missiles balistiques intercontinentaux et sous-marins et leurs lancements d’essai sont des éléments essentiels du nouveau START, que le président américain Barack Obama et le russe Dmitri Medvedev ont signé en 2010.

Néanmoins, selon l’évaluation du SIPRI, les forces nucléaires stratégiques déployées des deux pays sont restées dans les limites du nouveau START en janvier 2023.

The Associated Press