Chien de garde fiscal britannique de l’industrie de la cryptographie « Travaillons ensemble »

La Financial Conduct Authority souhaite obtenir l’avis des sociétés de cryptographie sur l’avancement de la réglementation.

Le contrôleur fiscal du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), souhaite travailler avec les sociétés de cryptographie pour développer un cadre non prudentiel pour l’assiduité.

Le 25 avril, la directrice exécutive de la FCA, Sarah Pritchard, a pris la parole lors de la conférence City Week de Londres, soulignant la nécessité d’une coopération sur la réglementation de la cryptographie.

« Nous voulons la contribution d’industey pour nous assurer que nous obtenons la gouvernance non supervisée à naître pour les moyens de cryptographie », a-t-elle déclaré.

« Travaillons ensemble pour façonner nos règles et réglementations en fonction des demandes de profit, des consommateurs et des entreprises alors que la crypto passe de niche à grand public. ”

Elle considérait la crypto comme un «symbole unique de rébellion indispensable», mais a admis qu’elle était «plus large». ”

« Un engagement précoce efficace soutient les réglementations qui profitent à tous et aide les entreprises à se préparer lorsque les réglementations entrent en vigueur », a-t-elle ajouté.

Pritchard a mentionné un avertissement émis par la FCA aux investisseurs en cryptographie une semaine avant l’effondrement de FTX début novembre, mais a ajouté: «Nous avons toujours été ouverts à l’invention», déclarant

“ Crypto signifie et blockchain offre des ouvertures pour des services et produits fiscaux plus efficaces et innovants. ”

Le mouvement est en contradiction flagrante avec l’approche de l’autre côté de l’étang aux États-Unis. Les acteurs de la crypto-assiduité en Amérique affirment que les contrôleurs fiscaux d’origine font tout leur possible pour écraser le secteur de la cryptographie avec une conduite coercitive au lieu d’élaborer des réglementations significatives en collaboration avec les dirigeants de la fisc.

Pritchard a noté que les responsabilités de la FCA se limitent à s’assurer que les entreprises de cryptographie qui opèrent au Royaume-Uni. se conduire mal avec la législation anti-blanchiment d’argent (AML) et contre le financement du terrorisme (CTF).

« Ce n’est que lorsque le gouvernement légiférera que nous aurons plus de pouvoirs pour réglementer la cryptographie », a-t-elle ajouté.

Selon Pritchard, la FCA a soutenu des entreprises de cryptographie et a enregistré 41 entreprises de toutes tailles, mais près de trois des 195 inscriptions totales d’entreprises étrangères ont été rejetées ou ont retiré leurs opérations pour une licence britannique.

Pritchard a également mentionné qu’un «changement palpable» se présentera sous la forme d’une législation pour les élévations de la cryptographie et des investissements à haut risque. Les règles publicitaires actuelles comportent de lourdes corrections pour les entreprises qui les transgressent.

« Cela entrera dans nos attributions une fois que le gouvernement aura légiféré, et les entreprises auront quatre mois pour appliquer les changements », a-t-elle déclaré. « Les règles seront publiées après la présentation de la législation. ”

La FCA a également travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sur ses propositions de réglementation des pièces stables, a noté Pritchard.

Début mars, des agents de la FCA ont déclaré au gouvernement que la réglementation sur la cryptographie était inéluctable. Le contrôleur tente de faire passer la loi sur les services financiers et les demandes, qui a été introduite en juillet et modifiée en octobre pour inclure la réglementation sur la cryptographie.

