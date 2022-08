Chien de garde des consommateurs pour enquêter sur les taux record des cartes de crédit

Les cartes de crédit sont l’un des moyens les plus simples et les plus courants d’emprunter de l’argent, mais aussi l’un des plus coûteux. Maintenant, le Bureau de la protection financière des consommateurs examine à quel point les banques facturent les intérêts sur les cartes de crédit. Avec la flambée de l’inflation, les consommateurs se sont de plus en plus tournés vers les cartes de crédit pour joindre les deux bouts, ce qui a incité l’agence fédérale, créée à la suite de la crise financière de 2008, à enquêter. “La dépendance des consommateurs aux cartes de crédit comme source d’emprunt justifie un examen plus approfondi de ce qui motive les taux d’intérêt, à mesure que la rentabilité du marché des cartes de crédit augmente”, a écrit Margaret Seikel, analyste financière au CFPB, dans un récent article de blog. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les soldes des cartes, les APR sont en hausse

Le nombre de personnes titulaires de cartes de crédit et de prêts personnels a déjà atteint de nouveaux sommets au deuxième trimestre de 2022, selon le dernier rapport de TransUnion rapport sur l’industrie du crédit publié plus tôt ce mois-ci. Les soldes des cartes de crédit ont également bondi de 13% au cours du deuxième trimestre, la plus forte augmentation d’une année sur l’autre en plus de 20 ans, selon un rapport distinct de la Federal Reserve Bank de New York. Dans le même temps, les APR sont légèrement inférieurs à 18 %, en moyenne, ce qui est un record absolu, selon Rossman.

Étant donné que la plupart des cartes de crédit ont un APR variable, il existe un lien direct avec l’indice de référence de la Réserve fédérale. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmente, le taux préférentiel augmente également, et les taux des cartes de crédit suivent. Mais même lorsque la Fed a abaissé son taux de référence près de zéro au début de la pandémie et que le coût d’emprunt pour d’autres produits a considérablement diminué, “les taux des cartes de crédit sont restés relativement élevés”, a déclaré Seikel. Maintenant, l’écart entre le taux préférentiel et l’APR moyen sur les prêts sur cartes de crédit est à des niveaux record malgré le fait que les impayés sont proches de niveaux record, a également noté l’agence. “Le décalage apparent entre les taux d’intérêt des cartes de crédit et le risque et le coût des prêts peut expliquer une partie des bénéfices démesurés des marchés”, a déclaré Seikel. Et les taux des cartes de crédit ne feront qu’augmenter à partir d’ici : la Fed prévoit de nouvelles hausses des taux d’intérêt alors qu’elle cherche à juguler l’inflation.

Comment le CFPB peut pousser les banques à réduire les taux des cartes de crédit

“Nous prenons cette menace au sérieux”, a déclaré Jaret Seiberg, analyste des services financiers au Cowen Washington Research Group. “Je pense que ce sera le grand objectif du CFPB cet automne”, a-t-il déclaré. “Politiquement, cela fonctionne parce que personne n’aime payer des taux d’intérêt élevés sur les cartes de crédit.” Bien que le CFPB n’ait pas le pouvoir de plafonner les taux d’intérêt, les banques pourraient trouver préférable de réduire les taux plutôt que de s’engager dans une lutte publique avec l’agence, a déclaré Seiberg. Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a utilisé une stratégie similaire pour amener les institutions financières à réduisez les frais de retard, les frais de découvert et autres frais excessifs. “Il est un maître à la chaire des intimidateurs”, a déclaré Seiberg. Si le CFPB procède à une réglementation, l’agence pourrait essayer de limiter les écarts entre les APR et le taux préférentiel. Mais il peut y avoir des conséquences involontaires à une telle politique, a ajouté Seiberg. Limiter les revenus des banques pourrait obliger les émetteurs à resserrer leurs normes de prêt, ce qui ferait perdre à certains consommateurs à faible revenu l’accès aux comptes de carte de crédit. “Les banques sont des entreprises à but lucratif et elles ne vont pas proposer de produits où elles perdent de l’argent”, a-t-il déclaré.

