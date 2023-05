Chien de garde de l’ONU: la centrale nucléaire ukrainienne perd à nouveau brièvement son alimentation électrique, est « extrêmement vulnérable »

KYIV, Ukraine (AP) – La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a passé des heures à fonctionner sur des générateurs diesel de secours lundi après avoir perdu son alimentation électrique externe pour la septième fois depuis l’invasion à grande échelle de son voisin par la Russie, le chef de a déclaré le chien de garde nucléaire de l’ONU.

« La situation de la sûreté nucléaire à la centrale (est) extrêmement vulnérable », a déclaré Rafael Grossi, chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dans un tweet.

Quelques heures plus tard, la compagnie nationale d’énergie Ukrenergo a déclaré sur Telegram qu’elle avait restauré la ligne électrique qui alimente la centrale.

Mais pour Grossi, c’était un autre rappel de ce qui est en jeu dans l’usine occupée par la Russie qui a vu des bombardements à proximité.

« Il faut accepter de protéger (la) plante maintenant ; cette situation ne peut pas continuer », a déclaré Grossi, dans son dernier appel pour que la région soit épargnée par les combats entre les forces ukrainiennes et russes. Le personnel de l’AIEA est déployé à l’usine, qui est occupée par les troupes russes.

Les six réacteurs nucléaires de la centrale, protégés par un abri renforcé capable de résister à un obus errant ou à une roquette, ont été arrêtés. Mais une rupture de l’alimentation électrique pourrait désactiver les systèmes de refroidissement indispensables à la sûreté des réacteurs même à l’arrêt. Les générateurs diesel d’urgence, qui, selon les responsables, peuvent maintenir la centrale opérationnelle pendant 10 jours, peuvent ne pas être fiables.

Les combats, en particulier les tirs d’artillerie, autour de la centrale ont alimenté les craintes d’une catastrophe comme celle de Tchernobyl, dans le nord de l’Ukraine, en 1986. Puis, un réacteur a explosé et craché des radiations mortelles, contaminant une vaste zone dans la pire catastrophe nucléaire au monde.

Energoatom, la société nucléaire d’État ukrainienne, a accusé les bombardements russes d’avoir causé la perte de la dernière ligne de transmission à haute tension vers l’usine du sud de l’Ukraine occupée par la Russie, à environ 500 kilomètres (300 miles) de Kiev. Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante cette affirmation.

L’installation est « au bord d’un accident nucléaire et radiologique », a averti Energoatom. Une fois la ligne électrique rétablie, Energoatom a qualifié la situation de « stabilisée ».

Grossi a déclaré que c’était la septième fois que la centrale perdait son alimentation électrique extérieure depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia est l’une des 10 plus grandes centrales nucléaires au monde.

Les responsables russes ont commencé la formation pour une évacuation prévue de l’usine de 3 100 employés et de leurs familles, a déclaré un représentant d’Energoatom la semaine dernière. L’usine employait environ 11 000 personnes avant la guerre, dont environ 6 000 restent sur le site et dans la ville environnante d’Enerhodar.

D’autres unités militaires russes sont arrivées sur le site et l’exploitent, a déclaré le représentant à l’Associated Press, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Pendant ce temps, le gouverneur de la région russe de Belgorod, qui borde l’Ukraine, a déclaré qu’un groupe de saboteurs des forces armées ukrainiennes est entré dans la ville locale de Graivoron, à environ cinq kilomètres (trois miles) de la frontière, qui a également été sous le feu de l’artillerie ukrainienne.

Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a déclaré que les forces russes « prenaient les mesures nécessaires pour liquider l’ennemi ». Il n’a pas précisé.

Mais les responsables du renseignement militaire ukrainien n’ont pas confirmé que Kiev avait déployé des saboteurs et ont affirmé que des citoyens russes cherchant un changement de régime à Moscou étaient à l’origine de l’attaque de Graivoron.

Le représentant des services de renseignement ukrainiens, Andrii Cherniak, a déclaré que des citoyens russes appartenant à des groupes se faisant appeler le Corps des volontaires russes et la Légion « Liberté de Russie » étaient à l’origine de l’assaut.

Le corps des volontaires russes a affirmé dans un article de Telegram qu’il avait de nouveau franchi la frontière avec la Russie.

Le Corps des volontaires russes se décrit comme « une formation de volontaires combattant aux côtés de l’Ukraine ». On sait peu de choses sur le groupe et on ne sait pas s’il a des liens avec l’armée ukrainienne.

Le groupe a été fondé en août dernier et se composerait principalement d’extrémistes russes d’extrême droite anti-Poutine qui ont des liens avec des groupes d’extrême droite ukrainiens.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré lundi matin qu’au moins trois civils ukrainiens avaient été tués et 16 autres blessés lors d’assauts russes au cours des dernières 24 heures.

L’armée de l’air ukrainienne a signalé que quatre des 16 missiles russes et les 20 drones lancés contre des cibles ukrainiennes avaient été abattus.

Des cibles militaires et des infrastructures publiques à Dnipro, la quatrième plus grande ville d’Ukraine dans le centre du pays, ont été ciblées par des attaques russes, qui ont fait huit blessés, ont indiqué des responsables. Le service d’incendie de Dnipro a été touché et 12 maisons, magasins et un jardin d’enfants ont été endommagés, selon le gouverneur Serhii Lysak.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Susie Blann, Associated Press