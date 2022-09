Chien de garde atomique de l’ONU: l’Iran augmente encore son stock d’uranium

L’AIEA, basée à Vienne, a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de vérifier la taille exacte du stock iranien d’uranium enrichi en raison des limitations imposées par Téhéran aux inspecteurs de l’ONU l’année dernière et du retrait des équipements de contrôle et de surveillance de l’agence en juin sur les sites iraniens.

Les États-Unis se sont unilatéralement retirés de l’accord en 2018 sous le président de l’époque, Donald Trump, et ont réimposé des sanctions à l’Iran, incitant Téhéran à commencer à se retirer des termes de l’accord.

Si l’accord devait être renouvelé, selon le rapport de l’AIEA, le manque de surveillance et de contrôle depuis le retrait des caméras de l’AIEA en juin nécessiterait des “mesures correctives” pour rétablir sa connaissance des activités de l’Iran pendant cette période.

Dans un rapport séparé, des responsables de l’AIEA ont déclaré qu’ils étaient “de plus en plus préoccupés” par le fait que l’Iran ne s’est pas engagé dans l’enquête de l’agence sur les particules d’uranium artificielles trouvées sur trois sites non déclarés dans le pays, qui est devenue un point d’achoppement clé dans les pourparlers pour un accord renouvelé.