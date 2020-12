Par une froide journée d’hiver, beaucoup d’entre nous préfèrent rester au chaud tout en se blottissant avec une couverture – mais ce chien de compagnie en Chine adore embrasser le froid.

Des images montrent le Shiba Inu nommé Ma Tuan ayant une baleine d’un temps dans un champ après un voile blanc alors qu’il gambadait dans la neige tout en enterrant curieusement sa tête en dessous.

La propriétaire a déclaré à MailOnline que son animal de compagnie énergique âgé de trois ans avait toujours aimé se promener dans la neige depuis qu’il était un chiot.

Des images montrent l’animal de compagnie Shiba Inua nommé Ma Tuan ayant une baleine d’un temps dans un champ après un voile blanc alors qu’il gambadait dans la neige tout en enterrant curieusement sa tête en dessous

Par une froide journée d’hiver, beaucoup d’entre nous préfèrent rester au chaud tout en se blottissant avec une couverture – mais ce Shiba Inu en Chine adore embrasser le froid. Le propriétaire de l’animal a récemment capturé la scène en l’emmenant jouer avec Shiba Inu près de chez eux, dans la région de Mongolie intérieure du nord de la Chine.

Le propriétaire de l’animal a capturé la scène récemment en l’emmenant avec Shiba Inu jouer près de chez eux dans la région de Mongolie intérieure du nord de la Chine après une chute de neige.

Ma Tuan, dont le nom se traduit par une collation chinoise de boules de sésame frites, est vu dans des images se coller la tête à plusieurs reprises dans la neige, apparemment curieux de savoir ce qu’il y a sous toutes ces matières blanches moelleuses.

Il leva alors soudain la tête et regarda au loin comme s’il avait des pensées profondes sur l’exploration.

Un autre clip montre le chien sautant de haut en bas avec excitation alors que son propriétaire donnait un coup de pied à un tas de neige en l’air.

Ma Tuan, dont le nom se traduit par une collation chinoise de boules de sésame frites, est vu dans des images se collant à plusieurs reprises la tête dans la neige, apparemment curieux de savoir ce qu’il y a sous la neige

La propriétaire de Ma Tuan, qui souhaite rester anonyme, a déclaré à MailOnline que son animal de compagnie de trois ans avait toujours apprécié le temps neigeux. Le comportement du Shiba Inu a amusé et dérouté de nombreux utilisateurs de médias sociaux qui se demandaient si Ma Tuan essayait de creuser un trésor

La propriétaire de Ma Tuan, qui souhaite rester anonyme, a déclaré à MailOnline que son animal de compagnie de trois ans avait toujours apprécié le temps neigeux.

«Il joue dans la neige depuis son enfance», a-t-elle ajouté. ‘Il aime ça.’

Après que le propriétaire ait partagé les vidéos sur le Douyin chinois de type TikTok, le comportement du Shiba Inu a amusé et perplexe de nombreux utilisateurs de médias sociaux qui se demandaient si Ma Tuan essayait de creuser un trésor.

Un spectateur a demandé: « Si adorable, n’avez-vous pas froid? Cherchez-vous des os savoureux?

Un autre commentateur a déclaré: « Où était la saucisse sous laquelle je me cachais? Je pense que je me suis caché quelque part ici, où est-il maintenant? Laisse-moi penser…’

Les internautes peuvent avoir des explications créatives sur le comportement de l’animal, mais le chien explore simplement son environnement et ses odeurs sur le terrain.

Les chiens utilisent leur nez et leur bouche pour explorer de nouveaux sujets, de la nourriture à l’odeur, comme la neige, qui dégage une odeur et est étrangère et intrigante pour eux, selon la société américaine de soins pour animaux Wag.

Les propriétaires d’animaux peuvent craindre que leur chien ne refroidisse en enterrant la tête dans la neige, mais c’est un comportement normal et fait partie de leur nature canine.