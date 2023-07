Chien aveugle «volé» retrouvé à 150 miles de chez lui après une recherche effrénée | Nouvelles du monde

Bowie a disparu mercredi (Photo: QUEENSLAND POLICE) Un chien aveugle qui, selon la police, a été volé dans une maison familiale a été retrouvé en sécurité à plus de 240 km. Bowie, un berger australien tricolore aveugle, a été enlevé mercredi à son domicile de Southport, sur la Gold Coast. La police pense qu’un groupe a fait irruption dans l’adresse de la Regatta Parade entre 10h et 13h15 ce jour-là. La famille Durnam est rentrée chez elle pour trouver le précieux animal de compagnie, la voiture et d’autres objets personnels manquants, alors que des objets avaient été éparpillés dans la maison. Des images de vidéosurveillance de la police du Queensland montrent Bowie assis dans une voiture à un servo au-dessus de la frontière Queensland-NSW, tandis qu’un inconnu remplissait le véhicule.



Des images de vidéosurveillance montrent Bowie dans une voiture dans une station-service (Photo: Police du Queensland) Plusieurs objets auraient été volés lors de l’incident, dont un break Hyundai Tucson 2022 gris immatriculé dans le Queensland 021FO8, dans lequel Bowie a été chassé de son domicile. La voiture a été interceptée par la police de NSW – Bowie a été retrouvée en sécurité près de Nambucca Heads, sur la côte nord de l’État. Un homme de 48 ans a été arrêté et devrait être accusé d’infractions contre les biens. La famille Durman, dont la maison a été cambriolée, était alors en voyage de ski. Plus: Tendance

Luke Durman a déclaré à 7NEWS: « Une fois que nous avons réalisé que Bowie était parti, les voitures et tout n’avaient aucune importance pour cela. » « L’accent était mis sur le fait que nous voulions juste que Bowie revienne. » Ses propriétaires sont rentrés d’un voyage de ski et pensaient que leur maison avait été cambriolée



Le chien a été retrouvé à près de 300 km de chez lui (Photo: Police du Queensland) Ils sont retournés dans leur maison de Gold Coast pour trouver de la nourriture et d’autres objets éparpillés dans le salon, des vêtements et des documents personnels manquants et des photos de bébé poussées dans les toilettes. Les Durman ont également déclaré à 7NEWS qu’il n’était pas dans la nature de Bowie de s’enfuir et que certaines de ses affaires, comme des colliers, avaient également disparu après l’effraction. Cela les a amenés à se sentir certains qu’il a été volé. Des images de vidéosurveillance diffusées par la police jeudi après-midi ont montré un homme se rendant à une station-service à Yamba, NSW vers 16h30. Bowie pouvait être vu dans les images, assis sur le siège avant de la voiture et regardant autour de la gare après que l’homme ait quitté le véhicule pour parler au caissier à l’intérieur. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source