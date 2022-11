Chien aidant à éliminer les embouteillages est la chose la plus amusante sur Internet aujourd’hui

Après une longue journée de travail fatigante, nous sommes souvent coincés dans un long embouteillage. Qu’il s’agisse d’une métropole ou d’une petite ville, c’est courant aux heures de pointe. Cependant, nous pouvons résoudre ce problème par nous-mêmes, mais ce chien a enfilé le chapeau d’un agent de la circulation efficace, dégageant l’embouteillage créé par le troupeau de moutons gagne le cœur d’Internet. La vidéo a été partagée par l’industriel Tansu Yegen sur Twitter.

Le clip désormais viral s’ouvre sur un troupeau de moutons coincés dans l’allée de leur abri. Le chien saute alors par-dessus le mouton et essaie de dégager le bourrage. Après quelques images, on peut voir les moutons se précipiter à l’intérieur de l’abri et ouvrir la voie aux autres pour qu’ils se déplacent également. À la fin, on peut voir le chien pousser les autres à bouger.

Tansu Yegen a écrit la légende de la vidéo, “Comment résoudre les embouteillages”.

Comment résoudre l’embouteillage😊 pic.twitter.com/aGXtEdRunc — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 11 novembre 2022

Les utilisateurs de Twitter ont inondé la section des commentaires de leurs réactions. L’un des utilisateurs a déclaré: “Une partie de la formation de chien de berger pour un Kelpie australien, cela s’appelle” le soutien des moutons “.”

Une partie de la formation de chien de berger pour un Kelpie australien, cela s’appelle “le soutien des moutons” – Le bien à 8 $ Wabbit & Henry (@ Burrow43) 11 novembre 2022

Un autre a écrit : « Le chien est le meilleur ami du berger.

Le chien est le meilleur ami du berger 🐕🐏🐑🐐 — Fahad Alharbi. (@harbico3m) 11 novembre 2022

Un autre cyber-internaute a partagé : “C’est comme un embouteillage résolu par des voitures volantes.”

C’est comme un embouteillage résolu par des voitures volantes.😂😂😂🤪🤪🤪🤪 – Rikutarou Prime (@RikutarouP) 12 novembre 2022

Une autre personne a ajouté : « Bonne façon de résoudre les embouteillages à l’embouchure des survols !

Manière correcte de résoudre les embouteillages à l’embouchure des survols ! https://t.co/GzDuKyDDQI — rarajeev@Mumbai 2.O (@mumbai_2) 11 novembre 2022

Quelqu’un a également mentionné : « Il faut du courage pour surmonter les obstacles !

Il faut du courage pour surmonter les obstacles !!! https://t.co/gFmx6IpJe8 – Pwash (@PamelaW04214535) 11 novembre 2022

La vidéo a dépassé les 3,3 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Plus tôt, une vidéo d’un artiste créant une magnifique peinture sur une route comme un pont inachevé et de l’eau qui coule en dessous. L’art a laissé le troupeau de moutons confus et a détourné leur route vers le champ.

