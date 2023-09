Chien abattu par la municipalité en cas d’« erreur d’identité » | Nouvelles du monde

Le conseil pense que Sarge, photographié ici avec le propriétaire Piri, s’est mêlé à un autre chien qui était censé être abattu (Photo : Facebook) Un conseil a admis avoir commis une « grave erreur » après avoir placé une famille chien abattu « par erreur ». Sarge, le chien, a été euthanasié vendredi à Gisbourne, une ville de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, lors d’un « incident très malheureux ». Les travailleurs pensent que Sarge a été confondu avec un autre chien qui devait être abattu ce jour-là. Les propriétaires de Sarge, Logan et Piri, sont « dévastés », selon un ami qui a parlé aux médias locaux. Le conseil a déclaré qu’il avait lancé une « enquête approfondie » pour tenter de comprendre comment cette erreur s’était produite, ajoutant qu’il avait l’intention de rencontrer Logan et Piri pour discuter de ce qui s’était passé. Mais Kara Hull, une amie proche des propriétaires, a déclaré que les excuses étaient « trop peu, trop tard ». Kara a déclaré à la publication néo-zélandaise Stuff : « Imaginez tuer accidentellement un humain, puis publier une déclaration dans les médias. « Sarge faisait partie de la famille. Logan et Piri n’ont pas d’enfants et Sarge était leur bébé. C’est dévastateur. Un jour, le couple était allé travailler et Sarge, qui portait un collier et une micropuce, se trouvait chez eux, qui est une propriété clôturée à la campagne. Un agent des animaux du conseil est venu chercher Sarge et l’a emmené pendant que le couple était absent, bien que les voisins aient apparemment dit à l’agent « il va bien, c’est clôturé, nous le connaissons ». Logan et Piri ont ensuite été appelés pour venir chercher leur chien, mais avant de pouvoir l’atteindre, il avait été euthanasié. Plus tard, ils sont allés chercher les restes de Sarge, qui leur ont apparemment été remis « comme un sac poubelle ». Selon Kara, le couple a également découvert que leur chien bien-aimé avait été « tué par un pistolet bolter » en raison d’une blessure qu’ils avaient vue à la tête lorsqu’ils avaient ramassé son corps. Dans un communiqué, le conseil a déclaré : « Le conseil du district de Gisbourne s’excuse sans réserve pour un incident très malheureux au cours duquel le chien d’une famille a été abattu par erreur alors qu’il était détenu à la fourrière. L’incident s’est produit vendredi et a impliqué un agent de contrôle des animaux. Plus : Tendances

‘[The] Le conseil a lancé une enquête approfondie pour comprendre les circonstances qui ont conduit à cette grave erreur. « Bien que tous les faits ne soient pas connus, il semble qu’il s’agisse d’un cas regrettable d’erreur humaine, dans lequel le chien a été identifié par erreur avec un autre chien qui devait être abattu le même jour. « Les dirigeants du Conseil ont contacté la famille et ont l’intention de les rencontrer, le cas échéant, pour discuter davantage de la question. « Nous comprenons que rien ne peut remplacer le lien profond et les souvenirs partagés entre une famille et son animal de compagnie, et nous sommes profondément attristés par ce malheureux événement. « Pour le moment, nous voulons rassurer la communauté sur le fait que nous prenons cette affaire au sérieux, et nous prendrons les mesures appropriées pour nous assurer que nous en tirons des leçons et que cela ne se reproduise plus. » Il a ajouté qu’il n’avait « pas » fourni un excellent niveau de service et s’est excusé « sincèrement ». ‘[The] Le conseil apporte également son soutien au responsable du contrôle des animaux impliqué, qui éprouve de profonds remords et est secoué », conclut le communiqué. « Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compréhension et de patience pendant que nous progressons dans l’enquête. » Le conseil a partagé la longue publication sur Facebook dimanche soir, mais a reçu de nombreuses réactions négatives de la part de personnes suggérant que « désolé, cela ne suffit pas ». Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source