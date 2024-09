ChiefsAholic, super fan des Chiefs de Kansas City, envoyé en prison pour une série de braquages ​​de banques

KANSAS CITY, Missouri — Un juge fédéral a condamné le super fan des Chiefs de Kansas City connu sous le nom de « Chiefs Aholic » à plus de 17 ans de prison pour une série de 11 braquages ​​de banque dans sept États où il a volé près de 850 000 $ pour financer sa célébrité sur les réseaux sociaux.

Xavier Babudar, 30 ans, a appris son sort jeudi, le jour même où ses bien-aimés Chiefs se préparaient pour leur ouverture de la saison contre les Ravens de Baltimore. Il passera 17 ans et demi en prison pour les braquages ​​de banque qu’il a commis admis à plus tôt cette année.

Babudar a développé une audience sur son compte @ChiefsAholic sur la plateforme sociale X après avoir assisté à des matchs déguisé en loup avec l’équipement des Chiefs. Son soutien enragé aux Chiefs est devenu bien connu sur les réseaux sociaux, bien qu’il soit loin d’être le fan le plus célèbre de l’équipe depuis Taylor Swift a commencé à sortir avec l’ailier rapproché Travis Kelce l’année dernière.

« La série de vols de Babudar lui a permis d’acheter des billets coûteux et de voyager à travers le pays pour assister aux matchs des Kansas City Chiefs, tout en cultivant une large base de fans en ligne. Cependant, les employés de banque et de coopérative de crédit qu’il a terrorisés sous la menace d’une arme ont subi le poids de sa véritable nature », a déclaré la procureure américaine Teresa Moore dans un communiqué.

La majeure partie de l’argent volé par Babudar n’a jamais été récupérée, le tribunal lui a donc ordonné de payer plus de 530 000 $ de restitution et de confisquer tout ce qu’il avait utilisé pour blanchir l’argent, y compris un tableau dédicacé du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, que le FBI a récupéré.

Mais bien sûr, il ne sera peut-être jamais en mesure de rembourser autant, tout comme il est peu probable qu’il paie. 10,8 millions de dollars à un employé d’une banque de l’Oklahoma qu’il a terrorisé et agressé avec une arme à feu lors d’un de ses braquages. Les procureurs ont déclaré qu’une grande partie de l’argent volé avait été blanchie dans les casinos et les jeux d’argent en ligne.

Babudar a braqué ou tenté de braquer des banques dans l’Iowa, l’Oklahoma, le Nebraska, le Tennessee, le Minnesota, le Nevada et la Californie en 2022 et 2023. Deux des braquages ​​ont été commis après qu’il a coupé son bracelet électronique alors qu’il était en liberté sous caution et qu’il a fui l’Oklahoma. Il a même braqué la même banque à Clive, dans l’Iowa, à deux reprises en 2022, bien que la banque ait changé de nom dans les mois qui ont suivi les braquages.

Lors de sa première arrestation en 2022, il avait un sac rempli de 289 750 $ en espèces, des bulletins de paris de 24 000 $ et des lettres de dépôt bancaire indiquant qu’il avait déposé 20 000 $ et 50 000 $ sur son compte plus tôt cette année-là.

Avant le début de la saison 2022, Babudar a placé deux paris gagnants de 5 000 $ selon lesquels les Chiefs remporteraient le Super Bowl LVII et que Mahomes serait nommé joueur le plus utile du match. Il a encaissé un chèque de 100 000 $ du casino Argosy dans l’Illinois avant de prendre la route et a utilisé une partie de ses gains pour acheter un véhicule qu’il a utilisé pour échapper aux autorités.

Il a été arrêté à Sacramento, en Californie, en juillet 2023 et est depuis lors en détention fédérale.