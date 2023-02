Chiefs WR devrait être banni de Philadelphie pour cette prise de cheesesteak impardonnable

Le receveur large des Chiefs de Kansas City, JuJu Smith-Schuster, a donné son cheesesteak, et il ne recevra probablement pas un accueil chaleureux à Philadelphie à l’avenir.

Les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie sont à moins d’une semaine de leur grand rendez-vous du Super Bowl 57 à Glendale, en Arizona.

Avant le grand match, où le vainqueur recevrait le grand prix qui était le très convoité Trophée Lombardi, les deux équipes ont participé à la Journée des médias lundi. Les deux parties étaient cordiales l’une envers l’autre, mais un membre des chefs a peut-être dit quelque chose qui va irriter la ville de Philadelphie.

Le receveur des Chiefs JuJu Smith-Schuster a été invité à donner son avis sur Philly Cheesesteaks. Cela semble habituel de demander, surtout face aux Eagles sur la plus grande scène de la saison de la NFL. Smith-Schuster a ensuite déclaré que Philadelphie n’avait pas le meilleur cheesesteak.

“Honnêtement, les meilleurs Philly Cheesesteaks ne sont pas à Philly, pour être honnête”, a déclaré Smith-Schuster.

JuJu Smith-Schuster dit que Philly n’a pas les meilleurs Philly Cheesesteaks

Oh, ça ne va pas bien voler à Philadelphie.

Smith-Schuster a rejoint les Chiefs au cours de la dernière intersaison, signant un contrat d’un an de 3,76 millions de dollars au cours de la dernière intersaison. Il avait passé les cinq années précédentes avec les Steelers de Pittsburgh, qui l’ont sélectionné au deuxième tour du repêchage de la NFL 2017 hors de l’USC. Au début de la saison 2022, les Chiefs étaient sans star Tyreek Hill, car il a été échangé aux Dolphins de Miami. Même si Hill a prospéré à Miami, les receveurs des Chiefs ont également prospéré, notamment Smith-Schuster.

En 16 matchs de saison régulière disputés, Smith-Schuster a attrapé 78 cibles sur 101 pour 933 verges et trois touchés. Ses verges de réception, ses réceptions et ses cibles totales étaient les plus élevées parmi tous les receveurs larges de l’équipe.

Smith-Schuster n’a jamais dépassé la ronde divisionnaire au cours de ses cinq années avec les Steelers. Maintenant, dans sa première année à Kansas City, il a la chance de remporter son tout premier titre du Super Bowl. Mais ce sont les Eagles qui s’opposent à ce que cet objectif devienne une réalité.