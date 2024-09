Chiefs WAG partage une nouvelle photo avec Taylor Swift alors qu’elle donne un aperçu de l’intérieur de la suite du jour du match

Tout le monde est un Swiftie.

Sheawna Weathersby — qui sort avec Chris Jones, le plaqueur défensif des Chiefs de Kansas City — est allé sur TikTok Jeudi pour partager les photos qu’elle a prises avec Taylor Swift dimanche dernier dans leur suite VIP au stade Arrowhead.

« Chiefs vs Bengals Ft. Taylor Swift », a écrit Weathersby au-dessus de la vidéo, qui était accompagnée de la chanson « Tailor Swif » d’A$AP Rocky.

Le clip de 27 secondes comprenait des gros plans de Weathersby montrant son glamour et sa tenue de jour de match ainsi que des images de Jones et de ses coéquipiers sur le terrain.

La belle brune a également présenté une tournée de shots d’alcool versés dans des gobelets en plastique portant le logo des Chiefs.

L’écran a ensuite clignoté pour présenter un selfie avec Swift, qui montrait la pop star souriant avec les yeux fermés tout en se penchant près de Weathersby, qui faisait un signe de paix.

Le couple a posé pour des photos avec sa collègue WAG Chariah Gordon. Sheawna.Kiara/Instagram

Le mur derrière le trio montrait une image encadrée du petit ami de Swift, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, ainsi que son affiche de la tournée Eras. chariah_/Instagram

Weathersby a obtenu une autre photo avec le lauréat du Grammy, 34 ans, sur laquelle le couple se tenait devant un mur rouge décoré d’images encadrées de joueurs des Chiefs, dont le petit ami de Swift, l’ailier rapproché Travis Kelce.

À côté du portrait de Kelce, 34 ans, se trouvait une affiche encadrée de la tournée Eras de Swift.

Sa collègue WAG Chariah Gordon, fiancée au receveur des Chiefs Mecole Hardman Jr., s’est jointe à elle pour un cliché qui montrait l’affiche plus clairement.

Une autre image du TikTok de Weathersby la montrait tenant trois bandes de photos d’une séance photomaton avec Swift.

Swift et Kelce sortent ensemble depuis plus d’un an. Probe-Media pour NYPost.com

Au bas des impressions, on pouvait lire « Joyeux anniversaire Patrick » et « Vingt-neuf », indiquant que les photos ont été prises lors de la célébration du 29e anniversaire du quart-arrière des Chiefs, Patrick Mahomes.

La fête a eu lieu dans le domaine palatial de Mahomes après que les Chiefs ont battu les Bengals de Cincinnati 26 à 25.

Les Chiefs affronteront les Falcons d’Atlanta dimanche prochain.

Bien qu’il ne soit pas certain que Swift assistera au match, elle s’est assurée de soutenir Kelce lors de son premier match de la saison, qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci et a vu son équipe battre les Ravens de Baltimore 27 à 20.