Chiefs vs Chargers Fantasy Football Start ‘Em Sit ‘Em pour la semaine 15 ‘Jeudi soir’

« Thursday Night Football » est de retour pour lancer une autre semaine de football fantastique. La semaine 15 apporte un affrontement passionnant et offensif entre les Chiefs et les Chargers à Los Angeles (20 h 20 HE, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video). Comme toujours, vous voulez prendre les bonnes décisions pour les lancer, les asseoir – en particulier pendant les séries éliminatoires de football fantastique – en déployant des joueurs qui peuvent vous donner une bonne avance tôt le dimanche ou en évitant les joueurs qui sont liés. à éclater aux heures de grande écoute.

Mis à part le plaqueur gauche vedette Rashawn Slate, les Chargers devraient être à pleine puissance offensivement autour du quart Justin Herbert. Le demi offensif Austin Ekeler (cheville), le receveur large Mike Williams (talon), l’ailier rapproché Jared Cook (quad) sont un peu fatigués, mais tous devraient jouer. De plus, le receveur large Keenan Allen reviendra après avoir raté la semaine 13 contre les Giants alors qu’il était sur la liste de réserve/COVID.

PLUS TNF : gamme FD | gamme DK | Mise à jour Ekeler

Les Chiefs auront tous leurs principaux et périphériques disponibles autour du quart Patrick Mahomes. Du champ arrière au corps de réception, ils impliquent plus de joueurs. Celui qui n’ira pas est le receveur large Josh Gordon, qui rejoint le plaqueur défensif des haras Chris Jones sur la liste de réserve/COVID, une grosse pause pour Herbert.

Voici la décomposition de l’ensemble de l’image de démarrage pour TNF, y compris quelques suggestions de programmation DFS pour FanDuel et DraftKings :

SEMAINE 15 FANTAISIE : Dormeurs | Bustes | Commencez-les, asseyez-les

Chiefs: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Début : QB Patrick Mahomes

Croyez-le ou non, Mahomes n’a eu que deux classements fantastiques parmi les 12 premiers au cours des sept derniers matchs, et les deux se sont fait au détriment des Raiders sous le choc. Lors de la première rencontre avec les Chargers lors de la semaine 3, il a lancé pour 260 verges et trois touchés, et ses deux interceptions ont été effacées par 45 verges au sol.

Mahomes est devenu un type de QB légèrement différent pour surmonter sa crise d’impatience et forcer les choses vers le bas. Il se penche davantage sur la course – ses coéquipiers et le sien. Cela dit, l’offensive des Chargers devrait le forcer à mettre davantage le ballon ici et à jouer sur son dos pour des tirs favorables à distance. Il devrait frapper 250 verges et deux touchés comme sol avec un bon coup de pousser vers un plafond de 300 verges et trois touchés.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 15 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Début : RBs Clyde Edwards-Helaire et Darrel Williams | Assis : RB Derrick Gore

Edwards-Helaire n’avait que 42 verges de mêlée contre les Raiders la semaine dernière, mais il les a fait compter avec deux courts touchés. Il a couru pour exactement 100 verges et un touché dans la première affaire des Chargers. Il obtiendra plus de travail ici en pleine santé, mais n’oubliez pas Williams, qui a été un RB2 au cours des deux dernières semaines avec sa réception complétant CEH, qui, étonnamment, ne reçoit pas beaucoup d’amour à ce titre.

Williams devrait rester impliqué dans les situations de dépassement et les Chiefs seront en position de score court à quelques reprises pour aider CEH. Vous ne pouvez pas aller avec Gore, cependant, malgré son long TD en temps poubelle contre Vegas.

Départ : WR Tyreek Hill | Assis : WRs Mecole Hardman et Byron Pringle

Hill a attrapé cinq cibles sur sept pour 56 verges au cours de la semaine 3, le mettant bien hors de portée de WR3. Il a à peine touché cela avec quatre attrapés pour 76 verges contre les Raiders la semaine dernière. Ses dernières finitions en WR1 ont eu lieu lors de la semaine 8 contre les Raiders et de la semaine 10 contre les Giants. Les Chargers présentent un affrontement difficile avec Michael Davis, Chris Harris Jr. et Asante Samuel Jr.

Cela dit, Hill peut éclater à tout moment, et le succès précipité de Kansas City peut lui créer des coups profonds en deuxième, troisième et court. Hill est en retard pour un gros match, et Mahomes lui demandera de se déplacer pour s’ouvrir. Les Chiefs peuvent également mettre le ballon dans ses mains en champ libre afin qu’il puisse faire bouger les choses avec sa rapidité après la capture. Comme cela a été la norme sans Gordon, vous ne pouvez faire confiance ni à Hardman ni à Pringle pour faire tout ce dont vous avez besoin.

SEMAINE 15 LINEUPS DFS : DraftKings | FanDuel | Yahoo

Début : TE Travis Kelce

Kelce avait l’habitude de lutter contre la façon dont les Chargers le couvraient. Pas cette année. Au cours de la semaine 3, il a attrapé sept des 11 cibles pour 104 verges. La mauvaise défense contre la course des Chargers est liée à leur jeu de secondeur. Kelce montre peut-être des signes d’usure, mais il creusera profondément pour partir ici lorsque son équipe aura le plus besoin de lui pour revenir sur la voie dominante.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 15 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Siège : chefs D/ST

Kansas City a dominé les Broncos et les Raiders à domicile. Ce n’est pas à la maison et les Chargers sont une attaque de division plus dangereuse que les deux. Vous pouvez faire beaucoup mieux avec un streamer cette semaine.

Début : K Harrison Butker

Il reste un Harrison Butt-botteur à ce poste. Verrouillez, chargez et préparez-vous pour un long panier potentiellement gagnant.

PLUS SEMAINE 15 DFS : Meilleurs stacks | Meilleures valeurs | Générateur de gammes

Chargers: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Début : QB Justin Herbert

Herbert a été un QB1 torride au cours des quatre dernières semaines, terminant dans les six premiers dans chacun. Il l’éclaire maintenant de manière cohérente avec plusieurs TDs et ajoute également des statistiques avec sa course. Le gamin a déchiré les Chiefs pour 284 verges et quatre scores au cours de la semaine 3 et a l’apparence d’un « vainqueur de la ligue » dans les séries éliminatoires fantastiques avec le juteux match des Texans ensuite.

Début : RB Austin Ekeler | Assis : RB Justin Jackson et Joshua Kelley

Ekeler devrait jouer malgré sa dernière blessure à la cheville. Il pourrait voir une ou deux portées de moins que d’habitude, mais les Chargers ont tendance à être calculés avec ses touches pour les appeler dans des endroits idéaux. Ekeler a été si constant, avec six finitions RB1 et cinq finitions RB2, à la hauteur de sa valeur exacte dans les drafts fantasy. En raison de son statut, vous ne pouvez pas du tout faire confiance aux deux backs back de LA.

Début : WR Keenan Allen

Allen roulait beaucoup avec Herbert jusqu’à ce qu’il ne puisse plus jouer contre les Giants à cause de COVID. Le reste est probablement bon pour un joueur plus âgé à réchauffer en tant que cible clé sur tout le terrain avec un gros volume, et il marque même à nouveau bien.

Début : WR Mike Williams | Siège : WR Jalen Guyton

Williams a été génial pendant une grande partie de la saison, même avec un petit fondu en deuxième mi-temps. C’est une évidence en tant que WR3 à la hausse derrière le statut WR1/2 d’Allen chaque semaine. Guyton a connu deux grosses semaines consécutives en tant que numéro 3 dynamique, d’abord avec Allen, puis sans lui. Il est plus un lancer de fléchettes si vous êtes désespéré et un bon pivot DFS, mais il ne devrait pas avoir beaucoup de considération de départ dans la plupart des ligues.

Début : TE Jared Cook

La valeur TE1 bas de gamme de Cook se résume à marquer un TD. Les Chiefs ont eu du mal à couvrir la fin serrée toute la saison, bien qu’ils se soient améliorés ces derniers temps avec leurs secondeurs et leurs sécurités. Si vous savez que Cook connaît un boom ou un effondrement basé sur cela – comme le sont de nombreux points serrés – alors il est une option viable à moins que vous n’ayez un TE d’élite.

Assis : Chargeurs D/ST

Les Chargers ont connu deux bonnes semaines consécutives contre les Bengals et les Giants. Ils se refroidissent ici contre Mahomes et les Chiefs, qui ont nettoyé leur chiffre d’affaires et la pression de leur crise de mi-saison.

Début : K Dustin Hopkins

L’autre « D Hop » a été plutôt bon en K1 cette saison. Avec plusieurs équipes, il a marqué autant que Tyler Bass des Bills.

Chiefs vs Chargers : alignement sur un seul match de FanDuel

MVP (1,5X): QB Justin Herbert 16 500 $

AnyFLEX : TE Travis Kelce 12 500 $

AnyFLEX : WR Keenan Allen 12 000 $

AnyFLEX : RB Clyde Edwards-Helaire 11 000 $

AnyFLEX : TE Jared Cook 7 500 $

Le jeu de course des Chiefs doit être utilisé ici d’une manière ou d’une autre, et ce devrait également être un gros jeu de rebond pour Kelce. Herbert et Allen créent une belle pile et Cook peut payer avec un TD.

Chiefs vs Chargers : alignement de DraftKings Showdown

Capitaine (1,5X): QB Justin Herbert 16 200 $

FLEX : RB Austin Ekeler 10 200 $

FLEX : TE Travis Kelce 8 600 $

FLEX : RB Clyde Edwards-Helaire 7 000 $

FLEX : WR Jalen Guyton 4 800 $

FLEX : RB Darrel Williams 3 200 $

Il y a une pensée similaire ici, sauf en doublant les porteurs de ballon des Chiefs, en faisant entrer Ekeler et en tirant sur Guyton qui reste au chaud malgré Allen et Williams qui jouent tous les deux. Herbert, Kelce et CEH sont nos principaux acteurs de toute façon.