Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City sont déjà engagés. Pas de surprise pour les champions en titre du Super Bowl.

Ben Roethlisberger et les Steelers de Pittsburgh ne sont plus invaincus, mais ils sont également sur le point de décrocher une place en séries éliminatoires de l’AFC.

Après cela, eh bien, il y a beaucoup d’autres prétendants qui pourraient avoir quelque chose à dire sur le fait que la conférence n’est qu’un duo très lourd.

Buffalo et Cleveland ont une fiche de 9-3, avec le Tennessee, Miami et Indianapolis tous les 8-4. Ils seraient tous en séries éliminatoires en ce moment avec le format élargi de sept équipes de cette saison.

Baltimore et Las Vegas sont toujours dans le mix à 7-5. Et il n’est jamais intelligent de compter sur une équipe entraînée par Bill Belichick, en particulier avec la Nouvelle-Angleterre qui a enregistré quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs pour atteindre 0,500 à 6-6.

Un aperçu division par division de la course aux séries éliminatoires de l’AFC qui entame le dernier quart de la saison:

AFC EST

Josh Allen et les Bills pourraient faire une déclaration massive lorsqu’ils affronteront les Steelers à domicile dimanche soir. Le quart-arrière de troisième année s’est frayé un chemin dans la conversation MVP et une autre performance impressionnante et une victoire justifieraient ce buzz. Cela mettrait également Buffalo en ligne pour son titre de première division depuis 1995.

Mais les Dolphins nagent toujours là-bas avec les Bills. Miami et le quart recrue Tua Tagovailoa sont juste un match derrière Buffalo dans la course pour la division, mais accueillent les Chiefs dimanche. Pourtant, il y a une chance que la finale de la saison régulière à Buffalo le 3 janvier puisse décider qui termine en tête.

Les Patriots ont été cette équipe pendant 11 années consécutives avec Tom Brady au poste de quart, bien sûr, mais cette séquence semble sérieusement menacée. Le peloton de Belichick a cela, cependant: après un match sur la route jeudi soir contre les Rams, les trois derniers adversaires de la Nouvelle-Angleterre sont tous dans la division à Miami, à domicile contre Buffalo et à domicile contre les Jets de New York actuellement 0-12.

AFC NORD

Les Steelers ne faisaient que naviguer, donnant à ces 72 dauphins invaincus quelque chose à penser quand whoa! L’équipe de football de Washington a anéanti tous ses rêves de perfection à Pittsburgh avec un superbe 23-17 bouleversé lundi soir.

Maintenant, gagner la division est loin d’être une certitude, en particulier avec Baker Mayfield et les Browns sur une séquence de quatre victoires consécutives et ressemblant à l’équipe effrayante que beaucoup attendaient. Pittsburgh a toujours une avance de deux matchs et pourrait décrocher une victoire et une défaite des Browns contre Baltimore, mais la division pourrait se résumer à ces deux joueurs jouant dans ce qui sera probablement froid à Cleveland lors de la finale de la saison régulière.

Oh, et n’oubliez pas Baltimore, qui pourrait être hors de la course de division, mais qui a ramené Lamar Jackson d’un match COVID-19[feminine absence et a cassé un dérapage de trois matchs avec une victoire de 34-17 sur Dallas mardi soir. Les Ravens accueillent ensuite les Browns, mais terminent ensuite avec trois adversaires consécutifs actuellement avec des records perdants: à domicile contre Jacksonville (1-11) et les Giants de New York (5-7), et à Cincinnati (2-9-1).

AFC SUD

Le Tennessee et Indianapolis ont partagé leurs deux rencontres de saison régulière et sont à égalité au sommet de la division avec quatre matchs à jouer.

Ryan Tannehill et les Titans sembleraient avoir le chemin le plus facile pour gagner le Sud qui serait leur titre de première division depuis 2008 avec une seule équipe avec un record de victoires (Green Bay à 9-3) restant sur leur calendrier. Ils ont aussi: à Jacksonville, domicile vs Detroit (5-7) et terminer la saison régulière à Houston (4-8).

Pendant ce temps, les Colts sont vainqueurs de trois de leurs quatre derniers, avec la seule défaite au cours de cette période à domicile contre les Titans il y a deux semaines. L’équipe de Philip Rivers sera à Las Vegas (7-5), à domicile contre Houston, à Pittsburgh et à domicile contre Jacksonville pour conclure.

Les Texans ont été compétitifs sous l’entraîneur par intérim Romeo Crennel, allant 4-4 après un départ de 0-4 avec Bill O’Brien. Ils sont probablement encore trop loin pour se battre, mais pourraient rendre les choses intéressantes plus tard avec des matchs contre Indy et Tennessee.

AFC OUEST

Les Chiefs ont obtenu une place en séries éliminatoires la semaine dernière et auraient déjà décroché leur cinquième titre de division consécutive sans l’appel de jeu bizarre du coordinateur défensif des Jets, Gregg Williams, qui a permis aux Raiders de remporter une superbe victoire 31-28 à New York en dernier. Dimanche.

Kansas City peut s’occuper des affaires elle-même en gagnant (ou en égalant) dimanche à Miami dans le stade où les Chiefs ont remporté leur premier Super Bowl en 50 ans en février. Une défaite (ou une égalité) des Raiders à domicile contre Indianapolis donnerait également à l’entraîneur Andy Reid et à ses Chiefs la division.

Las Vegas a connu des hauts et des bas toute la saison et était à 5 secondes d’un dérapage de trois matchs, couronné par une défaite embarrassante contre les humbles Jets. Mais le destin et l’appel Zero Blitz de Williams sont intervenus. Jon Gruden espère que le demi offensif Josh Jacobs sera bientôt de retour d’une entorse à la cheville et la sécurité Johnathan Abram d’une blessure au genou, et les Raiders en auront probablement besoin pour rester dans la chasse.

Les Broncos (4-8) et les Chargers (3-9) pourraient envisager des changements d’entraîneurs après la saison, mais les deux pourraient avoir un impact sur la chasse aux éliminatoires de l’AFC car ils affronteront chacun les Raiders une fois lors de la dernière ligne droite.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL