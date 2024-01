Chiefs News: Travis Kelce prêt pour l’environnement hostile de Buffalo

Les Chiefs de Kansas City entrent en territoire très inconnu ce week-end, jouant sur la route lors d’un match éliminatoire pour la première fois depuis janvier 2016. De plus, ce sera la première fois depuis la saison 2014 que les Chiefs Billets de buffle accueillera les Chiefs sans restriction de présence.







Cela crée une bonne ambiance pour un match intense en séries éliminatoires, et c’est de la musique pour serrer les oreilles de Travis Kelce. Il a parlé de ce rare road trip lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes vendredi.

“Buffalo, froid, match éliminatoire”, a énuméré Kelce. “Ça ne va pas mieux, mec.”

La température ne sera pas aussi basse que lors de la victoire des Chiefs contre le Dauphins de Miami le week-end Wild Card, mais le jeu comportera des marques en dessous de zéro. En plus d’une base de fans enragés, les joueurs et les entraîneurs des Chiefs ont beaucoup à surmonter lors du match éliminatoire.

Les Chiefs accueillent favorablement cette pression et Kelce dit que cela commence par l’entraîneur-chef Andy Reid.

“De haut en bas, l’entraîneur Reid fait un excellent travail en mettant au défi tout le monde dans le bâtiment”, a reconnu Kelce. « Ce n’est pas facile d’aller quelque part et de remporter une victoire dans la NFL, encore moins en séries éliminatoires. Cela étant dit, c’est un défi qui doit être relevé au cours de la semaine, et l’entraîneur Reid fait un excellent travail pour tout organiser à cet égard.

Kelce cite les réunions d’équipe comme un moyen pour Reid de donner le tempo de la semaine et de se mettre dans le bon état d’esprit. La montée en intensité n’est pas exclusive aux Chiefs jouant à l’extérieur ; l’avancement des séries éliminatoires le fait ressortir.

“Tout le monde a joué sur la route”, a souligné Kelce. « C’est plutôt que pendant les séries éliminatoires, nous montons d’un cran par rapport au week-end de Wild Card. Tout s’accélère au fur et à mesure des séries éliminatoires. Je pense qu’il est plus important de rester concentré, de comprendre un peu mieux vos missions, afin de pouvoir y aller et jouer aussi vite que possible.

Ce message s’adresse plus à l’offensive des Chiefs qu’à quiconque, devant faire face pour la première fois au bruit de la foule lors d’un match éliminatoire. La communication sur la ligne de mêlée ne sera pas aussi facile, ce qui pourrait rendre les choses encore plus difficiles pour un groupe qui a des difficultés à exécuter en général.

Basé sur le jeu Wild Card, l’équipe devra peut-être même éviter les boules de neige de la foule. Kelce rit en pensant à cela, sachant que des choses pires pourraient être lancées.

“C’est un environnement hostile, n’est-ce pas ?” » remarqua Kelce. « C’est la mafia des Bills, c’est leur avantage sur le terrain… J’ai grandi à Cleveland ; nous jetions des bouteilles de bière sur les gens.

