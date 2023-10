Cela a peut-être pris sept ans, mais les Chiefs de Kansas City ont finalement perdu un match contre les Broncos de Denver. Leur défaite 24-9 lors de la semaine 8 met fin à leur séquence de 16 victoires consécutives contre Denver et représente leur première défaite contre l’équipe sous l’ère Patrick Mahomes.







“De toute évidence, c’était le pire que j’ai ressenti en sortant de ce stade”, a déclaré le quart-arrière des Chiefs aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je veux dire, c’est un environnement génial, en fait, j’ai beaucoup de plaisir à jouer ici. Les fans sont géniaux, ils aiment le jeu, ils connaissent le jeu, mais c’est ce qu’il est. Ils nous ont battus. Ils étaient la meilleure équipe de football aujourd’hui et je leur donne leurs accessoires.

Le quart-arrière vedette des Chiefs était loin de son acuité habituelle dimanche après-midi. Après avoir lancé plus de 400 verges et quatre touchés la semaine précédente, Mahomes a terminé la semaine 8 avec seulement 241 verges par la passe et aucun touché. Plus important encore, il a réalisé trois revirements – deux interceptions et un échappé perdu – qui ont contribué à la mauvaise performance globale de l’offensive ce jour-là.

“Je veux dire que vous essayez de faire bouger les choses”, a déclaré Mahomes à propos de son choix du quatrième quart sur les quatrième et 22e. “Nous n’étions pas dans la bonne situation en ce qui concerne le score, puis les essais et la distance. J’essayais de faire bouger les choses là-bas, et je me suis fait surprendre à tourner trop souvent. La ligne offensive faisait tout ce qu’elle pouvait pour me laisser du temps. Je dois juste essayer de trouver un moyen de me sortir de la poche pour obtenir un lancer sur le terrain.

Quelques heures avant le match, Mahomes était un ajout tardif au rapport de blessure des Chiefs avec une maladie qui s’est révélée plus tard être une grippe intestinale – une explication possible de sa mauvaise performance. Mahomes a déclaré qu’il avait ressenti des symptômes jusqu’à samedi soir, mais il a quand même essayé de faire tout ce qu’il pouvait pour être prêt pour le match de dimanche.

«J’ai juste commencé à me sentir mal hier soir», a-t-il admis, «mais je pensais avoir plutôt bien rebondi le matin. Donc, j’ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour aller là-bas et jouer mon meilleur football.

L’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, a immédiatement rejeté l’idée selon laquelle la maladie de Mahomes justifiait qu’il ne participe pas au match de dimanche. Alors que son quart-arrière a connu des difficultés tout au long de l’après-midi, Reid sait que la maladie est la dernière chose à laquelle Mahomes reprocherait sa mauvaise performance.

“Il allait bien”, a déclaré Reid à propos de Mahomes. « Je veux dire, il était malade, mais il ne va pas utiliser cela comme excuse, et aucun de nous ne le fera. Il ne se sentait pas bien, mais il a pu faire de bonnes choses là-bas.

La question la plus importante à l’avenir est de savoir comment les Chiefs vont contrer le plan de match des Broncos, qui sera reproduit par d’autres équipes. Même si Denver n’a pas été très productif en attaque (240 yards au total), ils ont contrôlé le temps de possession de plus de sept minutes grâce à 153 yards au sol. Leur jeu physique a gardé l’offensive de Mahomes et des Chiefs hors du terrain, les empêchant d’établir un rythme tout au long du match.

“Ils ont joué à peu près de la même manière que la dernière fois qu’ils nous ont affrontés”, a noté Mahomes. “Cela a fonctionné une fois, ils l’ont réexécuté et cela a évidemment fonctionné à nouveau.”

La NFL est une ligue imitatrice, et les futurs adversaires de Kansas City utiliseront inévitablement le film des deux matchs de Denver comme modèle pour ralentir l’offensive des Chiefs. Mahomes sait qu’à l’avenir, l’équipe doit trouver un moyen de battre cette défense, d’autant plus que la compétition s’améliore au fur et à mesure que la saison avance.

“Vous revenez en arrière et regardez la cassette en sachant que les équipes vont la reproduire et en faire différentes versions”, a expliqué Mahomes. « Nous devons essayer de trouver des réponses à cela. C’est la chose la plus importante. Évidemment, ils ont vu deux des trois dernières semaines que les Broncos ont réussi à étouffer notre attaque et à nous poursuivre jusqu’à nous faire exécuter tout au long du terrain. Et donc je suis sûr que d’autres équipes vont regarder ça et nous devons prouver que nous avons des réponses à cela. C’est quelque chose auquel je reviendrai sur le film et auquel j’essaierai vraiment d’y prêter attention.

