Chiefs News : L’Jarius Sneed décompose la séquence clé avec Zay Flowers

Le demi de coin des Chiefs de Kansas City, L’Jarius Sneed, a réalisé l’un des plus gros jeux défensifs de l’histoire de l’équipe dimanche. Championnat AFCremportant une victoire 17-10 sur le Corbeaux de Baltimore.







Le quatrième quart a commencé avec les Chiefs s’accrochant à la même avance de 17-7 qu’ils avaient prise à la mi-temps et les Ravens face aux deuxième et 8 de la ligne des neuf verges de Kansas City.

Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson a trouvé la recrue Zay Flowers pour ce qui semblait être un touché sans rendez-vous. Au dernier moment, cependant, le cornerback L’Jarius Sneed a fait tomber le ballon des mains de Flowers. Son compatriote Trent McDuffie est tombé sur le ballon dans la zone des buts, donnant aux Chiefs la possession sur un touchback.

“J’ai vu [Flowers]», se souvient Sneed après le match. « Il m’a marché dessus. Tout ce que j’avais en tête, c’était simplement de rattraper mon retard et de réussir le plaquage. Et c’est ce que j’ai fait, et quand je l’ai vu étendre le ballon, j’ai juste frappé le ballon et il est sorti.

Plus tôt dans le trajet, Jackson et Flowers ont brûlé Sneed pour un total de 54 verges, seulement pour voir le gain réduit de 15 verges après que la recrue ait été signalée pour raillerie. Sneed a déclaré qu’il n’avait pas réalisé ce qui s’était passé sur le moment, citant son manque de réaction comme preuve.

“Je ne savais pas qu’il faisait ça”, a expliqué le professionnel de quatrième année. «Si je l’avais fait, je lui aurais immédiatement dit quelque chose. Les gars me disaient qu’il m’avait enjambé. Je n’ai pas vu ça.

Sneed a admis avoir perdu Flowers suite à une rupture de couverture, mais était satisfait de la façon dont il a réagi.

« J’étais un peu en colère contre moi-même », a-t-il déclaré, « parce que je ne l’ai pas vu se mettre derrière moi lorsque je me suis mis en sécurité. J’étais comme la mentalité du prochain jeu. »

Les Chiefs n’ont jamais été menés dans le match. Jouer la majeure partie de l’après-midi avec une avance était crucial pour rendre Jackson, toujours dangereux, plus prévisible.

“C’était l’essentiel”, a reconnu Sneed. « Assurez-vous d’avoir une piste sur eux et assurez-vous que nous soyons les premiers à prendre les devants. Faites simplement ce que nous faisons et arrêtez Lamar.

Le défenseur a également rendu hommage au coordonnateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, pour la façon dont il a planifié la meilleure combinaison de passes et de courses du sport.

“Nous savions tout le temps que Lamar allait courir partout”, a réitéré Sneed. « Toute la semaine, Spags s’est mis en tête pour s’assurer que nous étions collés à nos gars parce que Lamar allait courir partout et regarder le terrain pour lancer le ballon. Nous nous sommes assurés de rester collés à nos gars.

Sneed a rejoint les Chiefs en 2020 en tant que choix de quatrième ronde de Louisiana Tech. En 2023, le demi défensif polyvalent a porté son jeu à un nouveau niveau. Sans ses efforts, les Chiefs auraient probablement déjà conclu leur saison. Bien qu’il ait été largement snobé pour les honneurs de la ligue, ses coéquipiers ont pris note de son jeu.

«C’était énorme», a déclaré le plaqueur défensif Chris Jones après le match de la saison de Sneed. « Cela montre simplement le testament et l’engagement qu’il a pris tout au long de l’année. Le gars a joué des pièces tout au long de l’année. Le gars a fait des projets toute l’année. Vous pouvez sortir son film – je ne pense pas qu’un récepteur en ait eu plus d’une centaine sur lui toute l’année. Quand vous avez un gars comme ça – et l’aspect physique en plus – vous le voyez enfoncer les gars dans le sol. Il y a quelques semaines, vous avez vu un moment fort de lui en train de pousser [Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill] dans le sol.

«Quand vous avez ce type de cornerback dans votre équipe, vous pouvez verrouiller un côté. Nous sommes donc capables de jouer du tango ou d’en couvrir trois de l’autre côté – d’homme à homme de ce côté parce que nous savons que nous avons confiance en lui et que nous ne nous inquiétons pas pour LJ. Il a ajouté une toute autre dynamique à cette défense que je pense que Spags a pu utiliser et exploiter.

Tommy Gilligan-USA TODAY Sports

Sneed aura désormais joué dans le super Bowl lors de trois de ses quatre saisons professionnelles. Il a réfléchi au fait que les Chiefs atteignent encore le dernier match de la saison au milieu d’une campagne plus difficile que prévu.

« Nous avions beaucoup de sceptiques dès le début de la saison », a-t-il déclaré. « Personne ne croyait en nous. C’est dommage – ils ne nous ont pas cru. Nous y sommes restés. Nous avons eu beaucoup d’adversité. Nous avons continué – et regardez où nous en sommes maintenant.

Contrairement à ses deux premières occasions, les Chiefs ont dû décrocher leur ticket pour le Super Bowl de cette année sur la route. Sneed a savouré l’opportunité de remporter le trophée Lamar Hunt devant une foule adverse.

« Nous sommes restés à la maison la plupart du temps ces dernières années », a-t-il noté. “Entrer dans la maison de quelqu’un d’autre et prendre la relève, c’est génial.”

