Chiefs News 1/22: Mahomes et Kelce battent le record de touché en séries éliminatoires

4. Les chefs secondaires ont fait leur travail.

Kansas City a réalisé huit jeux de 20 verges ou plus. Les Bills n’en avaient pas. Josh Allen n’a pas été limogé, mais sa plus longue réussite dans le match était de 15 verges. Quinze! Les Bills n’avaient pas Gabe Davis et ils ont perdu Dawson Knox et Khalil Shakir à cause de blessures pendant une partie du match. Mais chaque fois qu’ils essayaient d’attaquer sur le terrain, cela ne se produisait pas. Allen était 0 sur 4 sur les passes parcourant plus de 20 mètres vers le bas du terrain, ce qui est particulièrement impressionnant étant donné que la course aux passes des Chiefs a été inexistante pendant de longues périodes du match. Stefon Diggs a capté trois passes pour 21 verges et a réalisé une course de 7 verges, avec un seul attrapé de 3 verges après la mi-temps. En deux matchs contre les Chiefs cette saison, il a réussi sept attrapés pour 45 verges sur un total de 19 cibles. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Chiefs ont connu du succès défensif contre les Bills, du moins sur le tableau de bord. Les choses sont devenues un peu risquées tard, et Shakir a réalisé trois énormes attrapés parmi ses sept attrapés, et Dalton Kincaid commençait à s’appuyer un peu sur les Chiefs. Mais encore une fois, tout était gardé devant eux. Les Chiefs ont joué une tonne de couverture de zone avec plusieurs sécurités élevées, et Allen a raté plusieurs passes où il semblait qu’il essayait d’obtenir quelque chose – n’importe quoi – sur le terrain.