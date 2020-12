NEW YORK: Bien qu’ils en aient remporté 10 de suite, les Chiefs de Kansas City se sont à peine débrouillés lors des derniers matchs.

Les champions en titre ont remporté leurs sept derniers matchs par un total de 25 points avant la semaine 17, alors qu’ils pouvaient reposer plusieurs joueurs clés contre les Chargers de Los Angeles.

Et l’avance des Chiefs s’est également rétrécie un peu au sommet du dernier sondage AP Pro32.

Les Chiefs ont reçu 10 des 12 votes de première place pour 381 points au scrutin mardi par des membres des médias qui couvrent régulièrement la NFL.

L’appel rapproché des Chiefs avec les Falcons pourrait donner aux autres équipes l’espoir de pouvoir les battre, a déclaré Charean Williams de Pro Football Talk. Mais gagner à Kansas City, avec ou sans full house, va être difficile.

Les Packers de Green Bay et les Bills de Buffalo ont de nouveau basculé après des déroutes aux heures de grande écoute. Les Packers ont remporté un vote de première place pour 368 points et sont revenus au deuxième rang du sondage après avoir dépassé les Titans du Tennessee 40-14 dimanche soir.

Avec une victoire dominante sur le Tennessee dans la neige, les Packers ressemblaient à la meilleure équipe de la NFC, tandis qu’Aaron Rodgers a renforcé son dossier pour remporter le titre de MVP de la ligue, a déclaré Jenny Vrentas du quart-arrière du lundi matin.

Les Titans ont perdu quatre places au 9e rang après la défaite et affrontent les Texans de Houston dimanche avec une chance de décrocher l’AFC Sud.

Les Bills, champions de l’AFC Est, ont obtenu la première place restante pour 364 points, mais ont glissé au n ° 3 après avoir dominé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 38-9 lundi soir à Foxborough.

Ils n’auront pas la tête de série n ° 1, mais je suis plus optimiste sur les Bills que l’équipe qui entre en séries éliminatoires (Kansas City) sur la base de la montée en puissance de décembre et du jeu à vide du quart Josh Allen, a déclaré Alex Marvez de Sirius XM.

Les New Orleans Saints sont restés n ° 4 après leur déroute 52-33 du Minnesota à Noël, quand Alvin Kamara a égalé un record de la NFL de 1929 avec six touchés dans le match.

Le champion NFC West Seattle Seahawks a gagné une place au n ° 5.

Et le champion de l’AFC North Pittsburgh Steelers a poursuivi sa course de haut en bas alors qu’ils gagnaient quatre places au n ° 6. Les Steelers, qui ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives dimanche contre les Colts d’Indianapolis, sont passés du n ° 5 à N ° 10 à n ° 6 au cours des trois dernières semaines.

Face à la perspective d’une séquence de quatre défaites consécutives exactement au mauvais moment, Ben Roethlisberger convoque un effort monumental en deuxième période lors d’une victoire de retour sur les Colts pour donner aux Steelers l’AFC Nord et, plus important encore, un élan avant les séries éliminatoires. , a déclaré Bob Glauber de Newsday.

Les Ravens de Baltimore et les Buccaneers de Tampa Bay ont tous deux progressé et sont à égalité au 7e rang. Les Ravens ont gagné deux places après avoir dominé les Giants de New York pour leur quatrième victoire consécutive.

Les Ravens ressemblent soudainement à une équipe que personne ne veut jouer, a déclaré Fox Sports John Czarnecki.

Les Buccaneers, à destination des séries éliminatoires, ont grimpé de quatre places après avoir traversé Detroit samedi.

Les Colts ont perdu trois places au n ° 10 après avoir pris une avance de 24-7 à Pittsburgh. Les Colts (10-5) sont maintenant à l’extérieur de la course aux séries éliminatoires de l’AFC. Ils doivent battre les Jaguars, qui ont battu Indianapolis lors de la semaine 1 pour leur seule victoire de la saison, dimanche et perdre le Tennessee, Baltimore, Cleveland ou Miami pour atteindre les séries éliminatoires.

