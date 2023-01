Chiefs-Eagles: 3 scénarios clés à surveiller dans le Super Bowl LVII

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Le Super Bowl est fixé. Les Eagles de Philadelphie ont martelé une équipe blessée des 49ers de San Francisco tandis que les Chiefs de Kansas City ont battu de justesse les Bengals de Cincinnati sur un panier tardif lors de la finale de la conférence de dimanche.

Alors que nous nous tournons vers le grand jeu, voici trois scénarios à regarder dans Super Bowl LVII en Arizona (dimanche 12 février, 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

1. Patrick Mahomes vs. Jalen fait mal

Les deux quarts qui étaient au sommet du classement des joueurs les plus utiles pendant la majeure partie de la saison régulière se rencontrent au Super Bowl. Les deux quarts gagnent avec des styles différents, mais les deux sont électriques avec le ballon en main. Patrick Mahomes des Chiefs a disputé sa blessure à la cheville dimanche, lançant pour 326 verges en 29 passes complétées avec deux touchés. Son jeu de brouillage tardif combiné à une faute personnelle des Bengals a conduit à un panier gagnant. Mahomes a pu travailler sa magie malgré la perte de trois receveurs larges sur blessure pendant le match et le match de course des Chiefs sans succès contre la défense des Bengals.

Mahomes sera testé à l’extrême contre cette défense des Eagles et une ruée vers les passes qui va le mettre sous pression. Il aura besoin d’options pour frapper rapidement et/ou pouvoir s’échapper avec une cheville plus saine. Parfois, quand il subit une pression rapide après le claquement au début des matchs, il devient un peu nerveux, il sera donc important de s’assurer que les Chiefs le mettent à l’aise tôt avec la protection.

Certaines infractions jouent avec un quart-arrière et certaines infractions sont le quart-arrière. Le quart-arrière des Eagles, Jalen Hurts, est l’attaque des Eagles. Sa capacité à courir maintient les défenses honnêtes dans le jeu de course et son gros bras permet aux Eagles de faire des jeux explosifs sur le terrain. Oui, cette attaque bénéficie de leur ligne offensive exceptionnelle (plus à ce sujet plus tard), mais c’est toujours Jalen Hurts. Hurts n’a pas eu à faire grand-chose dimanche, n’ayant lancé que 25 fois et se précipitant 11 fois pour 160 verges au total. Les Eagles auront besoin de plus dans deux dimanches, mais nous savons que Hurts est partant. J’ai hâte de voir ce match en tête-à-tête. C’est une ligue de quart-arrière, et nous avons eu les deux meilleurs cette saison.

2. Les tranchées

Je vais tricher ici et discuter de toute cette bataille entre les grands garçons de ce jeu. J’espère que les Chiefs sont prêts parce que les Eagles peuvent l’apporter, mec. La ligne offensive des Eagles a dominé le front défensif des 49ers, qui est le meilleur de la NFL. Il n’y a pas de match où j’ai l’impression que la star des Chiefs Chris Jones va dominer comme il l’a fait dimanche. De plus, Frank Clark se transforme en All-Pro pendant les séries éliminatoires, grimpant maintenant au classement pour la plupart des sacs éliminatoires de tous les temps. Cependant, les Eagles ont deux des meilleurs tacles offensifs de la ligue. Comment les Chiefs vont-ils mettre Hurts mal à l’aise ? Parce que s’ils ne le font pas, les Eagles ne seront pas arrêtés.

De l’autre côté, quel est le plan pour Haason Reddick et Javon Hargrave ? Les Chiefs ont des affrontements décents à l’intérieur, mais Andrew Wylie contre Reddick peut être un problème. Comment les Chiefs conçoivent-ils une attaque efficace mais pas si unidimensionnelle par peur de la ligne D des Eagles. C’est pourquoi les Chiefs ont renforcé leur ligne offensive après la défaite de Tampa Bay. Je ne peux pas attendre ce match. Cette pensée me consumera pendant deux semaines.

Les Eagles remportent le trophée du championnat NFC Les Eagles ont célébré le championnat NFC alors que Jalen Hurts chantait “Fly Eagles Fly” avec les fans de Philadelphie.

3. Andy Reid contre son héritage

Andy Reid est un entraîneur du Temple de la renommée. Il est l’un des entraîneurs les plus gagnants de l’histoire de la NFL, et il est injuste que les gens discréditent la grandeur en soulignant les pertes en séries éliminatoires en fin de saison. Par exemple, LeBron James a perdu six fois en finale tandis que Michael Jordan n’a jamais perdu une seule fois, même si LeBron en a fait plus. Aussi injuste que cela soit, c’est la norme par laquelle nous jugeons la grandeur. Si Reid ne remporte pas ce Super Bowl, en particulier d’une manière particulièrement Andy Reid, son héritage pourrait en prendre un coup. Il aura une victoire au Super Bowl et trois défaites (deux avec les Chiefs). Il aura perdu contre un entraîneur plus jeune et non éprouvé à Nick Sirianni. Il a le meilleur quart-arrière dans ce match.

Maintenant, si Reid est capable de gagner ce match avec un Mahomes entravé – après avoir échangé Tyreek Hill pendant l’intersaison et joué plusieurs recrues en défense tout au long de l’année – son héritage est ancré dans le ciment. L’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la NFL.

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter à @GeoffSchwartz .

