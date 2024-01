Chiefs de Kansas City au tour de division des Buffalo Bills : 5 choses à surveiller

La ronde de division de la NFL débutera ce week-end, un programme de quatre matchs qui se termine par un affrontement entre les (12-6) Chiefs de Kansas City et les (12-6) Billets de buffle. Les rivaux de l’AFC joueront au High Mark Stadium d’Orchard Park, New York, à partir de 17h30, heure d’Arrowhead.







Les Bills sont les favoris avec 2,5 points de pari dans ce match, selon DraftKings Sportsbook. C’est un cas rare où les Chiefs et le quart-arrière Patrick Mahomes jouent comme outsiders, principalement parce que c’est la première fois de sa carrière qu’il joue sur la route en séries éliminatoires.

C’est parce que Buffalo est entré au Arrowhead Stadium lors de la semaine 14 et s’en est sorti avec une victoire 20-17. Avec l’avantage du terrain de leur côté cette fois, les Bills seront prêts à venger les deux défaites précédentes en séries éliminatoires.

J’ai cinq choses à surveiller dans ce qui sera une véritable bataille :

1. Contenant Josh Allen

Photo de Ryan Kang/Getty Images

L’offensive des Bills a évolué pour ne plus s’appuyer autant sur le quart-arrière Josh Allen au cours de la séquence de six victoires consécutives ; la ligne offensive et le jeu de course se sont intensifiés. Pourtant, l’équipe s’appuie sur Allen pour décoller et jouer lui-même sur les downs cruciaux.

Un bon exemple était son touché de 52 verges la semaine dernière. Le coordonnateur défensif Steve Spagnuolo n’a pas pu s’empêcher de hésiter un peu en le décrivant aux journalistes jeudi.

“Quand vous mettez cette cassette et qu’il court, la façon dont il fait rater les gens à 6 pieds 5 pouces, c’est incroyable”, s’est émerveillé Spags. « Je ne sais pas où nous avons déjà vu cela… il pourrait probablement jouer arrière dans cette ligue, ou ailier rapproché, plaqueur offensif, ailier défensif, secondeur, et être un All-Pro dans chacun d’eux ; Je ne plaisante vraiment pas, s’il voulait faire ça.

Allen a subi une forte pression de la part des Chiefs au cours de la semaine 14, faisant face à un taux de pression record de 49 % selon les statistiques NFL NextGen. Il n’a pas été en mesure de trouver autant d’espace de brouillage que lors des affrontements précédents en raison des qualités athlétiques des Chiefs dans leurs courses à quatre. Parfois, le quatrième coureur était le secondeur Willie Gay Jr. lisant le mouvement d’Allen.

Recherchez le plan de passe-passe des Chiefs pour jouer en étant conscient de la capacité d’Allen à se casser la poche.

2. Couvrant la variété d’attrape-passes de Bills

Photo de Jamie Squire/Getty Images

Allen cherchera à se battre contre les Chiefs parce que Spagnuolo fait confiance à sa couverture masculine et que le secondaire de Kansas City a de l’élan. Buffalo manquera le receveur large Gabe Davis; De plus, le receveur Stefon Diggs souffre d’une blessure au pied qui a limité sa participation à l’entraînement de vendredi, après avoir raté jeudi.

Au cours de la semaine 14, le demi de coin L’Jarius Sneed Diggs limité à 24 mètres sur 11 cibles. Ce match pourrait être encore plus important cette fois-ci, et Sneed l’aborde avec respect.

“C’est un excellent receveur”, a noté Sneed dans le vestiaire jeudi. “Intelligent, excellent coureur de route… il a travaillé dur, c’est pourquoi il a été l’un des meilleurs receveurs de la ligue.”

Le reste de la défense contre la passe a de nombreux arguments à prendre en compte. Le porteur de ballon James Cook a réalisé des réceptions de 25 et 27 verges lors du dernier match, profitant du premier match des Chiefs sans le secondeur Drue Tranquill et la sécurité Bryan Cook ; c’était aussi la première semaine de retour de Nick Bolton après sa blessure au poignet.

Un milieu de terrain plus sain devra également tenir compte des ailiers rapprochés Dalton Kincaid et Dawson Knox. Le duo est devenu fort : Kincaid a 230 yards et un touchdown au cours des trois derniers matchsalors que Knox a marqué lors de chacune des deux dernières.

3. Attaquer une défense de Buffalo épuisée

Photo de Ryan Kang/Getty Images

Une histoire similaire à celle Dauphins de Miami la semaine dernière, les Bills ont été pris en embuscade par le virus des blessures en défense. Le demi de coin partant Christan Benford, la sécurité Taylor Rapp et le secondeur Baylon Spector ont tous été exclus de jouer, tandis que le secondeur Terrel Bernard, le demi de coin Taron Johnson et le demi de coin Rasul Douglas sont discutables.

Bernard est le leader de l’équipe au poste de secondeur et a été remplacé la semaine dernière par Spector, blessé. Johnson est le leader à son poste, et Douglas a été le titulaire face à Benford tout au long de la séquence ; il a tendance à jouer.

Les Chiefs tenteront de profiter de l’ailier rapproché Travis Kelce, qu’il trouve de la place lui-même ou qu’il ouvre les choses aux autres. Kansas City devrait réussir à manipuler le deuxième niveau de la défense de Buffalo.

4. Isiah Pacheco donne le ton

Photo de Jamie Squire/Getty Images

Le porteur de ballon partant des Chiefs, Isiah Pacheco, n’a pas joué lors de la semaine 14, et ses remplaçants uniquement réussi 58 yards en son absence.

Son rôle sera crucial pour maintenir l’offensive des Chiefs à l’abri des situations de pression dans un environnement hostile. La défense contre la course de Buffalo ne rendra pas cela facile, mais Kansas City doit attaquer le jeu au sol de manière tout aussi agressive que la semaine dernière. Même si cela n’a pas toujours été efficace, l’équipe accumulé 147 verges au sol et des attaques constamment soutenues en profondeur dans le territoire adverse.

L’effort concentré peut ouvrir des fenêtres de jeu, tout comme il l’a fait contre une défense de Miami blessée.

5. Renforcement de la défense contre la course des Chiefs

Photo de Cooper Neill/Getty Images

Jeudi, Spagnuolo a noté que l’offensive des Bills était « devenue vraiment difficile avec le jeu de course ». Il a mentionné James Cook, qui a au moins 13 courses lors des cinq derniers matchs de l’équipe.

C’est l’engagement dont Buffalo a fait preuve dans une véritable attaque précipitée, et ce sera un défi pour la défense des Chiefs contre son partant au point d’attaque : le plaqueur du nez Derrick Nnadi a été exclu en raison d’une blessure au triceps.

On comptera sur le plaqueur défensif vétéran Mike Pennel en son absence, tout comme l’intégralité de la ligne défensive pour ne pas permettre à Cook un accès facile à l’espace ouvert. Recherchez les ailiers défensifs Charles Omenihu et Mike Danna qui seront utilisés plus souvent à l’intérieur.

Les secondeurs doivent également traquer Cook lors des transferts pour limiter les courses explosives. Cela peut garder Buffalo derrière les bâtons, mettant Josh Allen sous pression.

